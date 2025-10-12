Ветерана чеченской войны спасли из рабства у цыган. Он провел у них 9 лет

Ветеран первой чеченской войны Сергей Грибков, потерявший во время боевых действий обе ноги, девять лет провел в рабстве у цыган. Об этом сообщило издание RTVI .

«„Хозяева“ спаивали его и заставляли попрошайничать, потом отбирали все „заработанные“ деньги, и при этом избивали, если считали, что он недостаточно усердно „работает“», — говорится в материале.

Мужчину спасла активистка из татарского городка Альметьевска, заподозрившая, что с ним плохо обращаются. Она и приютила Грибкова после освобождения из рабства.

По ее словам, с 49-летним мужчиной сейчас обращаются как с ребенком, сказались последствия многолетнего пребывания в рабстве. Цыгане его активно спаивали и постоянно избивали.

Активистка добавила, что мужчина испытывает сильный страх, боится, что рабовладельцы его найдут и вернут. Цыгане, по ее словам, его действительно пытаются найти и забрать, угрожая помогающим ему волонтерам.

Когда он был в рабстве, его заставляли попрошайничать в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем и Великом Новгороде. В отношении одного из его бывших «хозяев» возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

