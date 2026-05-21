Сегодня 17:36 Герой Севера из Подмосковья. История жизни и подвигов полярника Василия Молокова Татьяна Молокова: больше не встречала таких людей, как мой дед 0 0 0 Фото: Герой Советского Союза Василий Молоков с сыном Валерием. 1934 год. Владислав Микоша / РИА «Новости» Эксклюзив

День полярников напрямую связан с Подмосквьем. Здесь родился один из первых Героев Советского Союза — летчик Василий Молоков. Именно он спас больше всего челюскинцев, вывозя за один рейс по пять-шесть человек на обычном двухместном биплане. Внучка героя Татьяна Молокова рассказала 360.ru, каким она запомнила своего деда.

Биография Молокова Василий Молоков родился 24 января 1895 года в селе Ирининском, что неподалеку от Видного. Родители были крестьянами, и, когда умер отец, девятилетнему мальчику пришлось идти работать. Сперва нанялся посыльным в коробочную мастерскую, через год стал подручным кузнеца, а в 11 лет — молотобойцем в слесарно-кузнечной мастерской. В 1915 году Молокова призвали служить матросом на Балтику, а на следующий год перевели в морскую авиацию. Там он освоил профессию моториста и отучился в школе авиамехаников. После революции, в 1918-м, вступил в Красную армию и геройски бил с воздуха белых и интервентов. После Объединенной и Высшей военных школ красных морских летчиков сам стал готовить пилотов. Затем возглавил отряд полярной авиации Главного управления Севморпути. Работал на трассе Красноярск — Игарка, летал на ледовую разведку над морями Северного Ледовитого океана.

Фото: Владислав Микоша / РИА «Новости»

Спасение челюскинцев Советское государство отлично понимало важность Северного морского пути. В 1932 году впервые в истории без промежуточных зимовок состоялось сквозное плавание из Белого моря в Берингово за одну навигацию. На следующий год опыт решили повторить, и в путь из Ленинграда в Мурманск двинулось судно «Семен Челюскин». В Чукотском море, недалеко от Берингова пролива, пароход затонул. Люди успели спастись, выгрузили все необходимое и разбили лагерь на льдине при температуре ниже 30 градусов мороза. Из досок и кирпичей, что забрали с судна, соорудили барак, утеплили его снегом и льдом, сделали из бочки печку. Так 103 человека жили 21 день.

Фото: Многоцелевой одномоторный самолет-биплан Р-5 / Публичное достояние

Выручать челюскинцев отправились лучшие полярные летчики, в том числе и Молоков. На своем двухместном самолете Р-5 (с открытой кабиной!) он вывез больше всего народа: за один раз умудрялся забирать по пять-шесть человек, приспособив для этого подвешенные под плоскостями фанерные парашютные ящики. Молоков работал спокойно. Домой, где ждали жена и сын, летели скупые радиограммы: «„Смоленском“ выхожу на помощь челюскинцам»», «Жив, здоров», «Пиши больше, чаще. Вылет Уэллен задерживает пурга», «Ждем погоды, жду подробней о вашем здоровье, что нового».

Фото: Полярный летчик, Герой Советского Союза Василий Молоков с женой и сыном. Владислав Микоша / РИА «Новости»

Чтобы отметить мужество и героизм семерых пилотов, им присвоили специально учрежденное по этому случаю звание Героя Советского Союза. О подвиге Молокова писала вся мировая пресса. А он отнекивался: дескать, не сделал ничего особенного — «Я обыкновенный летчик». И спокойно вернулся к работе пилота Главсевморпути. Правда, Молоков все-таки дал себя уговорить на съемку в кино. В 1935 году он появился в детском фильме «По следам героя». По сюжету подмосковные детдомовцы сбегают, чтобы встретиться с летчиком и подарить ему свой самолет из салазок, старого зонта и деревяшек. Кончилось все хорошо, и полярник даже прокатил сирот на своей машине. В том же 1935 году Молохов открыл новую авиалинию через Восточную Сибирь и Камчатку. Через год совершил полет вдоль всего Арктического побережья СССР. В 1937-м участвовал в первой советской экспедиции на Северный полюс (той самой, где отличился летчик Михаил Водопьянов), несколько раз представлял СССР на авиационных выставках в Лондоне и Париже.

Фото: Экспедиция «Северный полюс-1», слева направо: Иван Спирин, Марк Шевелев, Михаил Бабушкин, Отто Шмидт, Михаил Водопьянов, Анатолий Алексеев и Василий Молоков, 1937 год / Публичное достояние

Отец и сын на войне Когда началась Великая Отечественная война, уже генерал Молохов лично руководил созданием авиаперегоночной трассы Аляска — Сибирь. Работать приходилось в тяжелейших условиях, но к осени 1942 года сеть аэродромов для доставки американских самолетов по договору ленд-лиза была готова. После Молохов попросился на фронт. Его назначили командовать 213-й ночной бомбардировочной авиационной дивизией на Западном, а затем на Третьем Белорусском фронте. Пилоты участвовали в наступательных операциях в Белоруссии, Прибалтике, Восточной Пруссии. Сын Молокова Валерий в летчики не попал — подвело здоровье. Но парень все равно пошел в авиацию: после Казанской спецшколы ВВС служил авиамехаником в дивизии, которой командовал отец. Никаких поблажек от генерала для сержанта-механика не было, они даже практически не виделись.

Интересно После войны Валерий Молоков поступил в МВТУ имени Н. Э. Баумана. Работал инженером в НИИ радиосвязи, который тогда делал приемники и передатчики для космических аппаратов. Молоков-младший участвовал в запуске Белки и Стрелки, подготовке полетов Юрия Гагарина, Германа Титова и Валентины Терешковой. Разрабатывал телеметрию для посадочных модулей космических кораблей и «Буранов».

Память о герое После войны генерал-майор авиации Василий Молоков еще год командовал своей 213-й авиадивизией. Потом служил заместителем начальника Главного управления гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР. Но скоро из-за обострившегося тяжелого ревматизма ног, заработанного во время арктических полетов, уволился в запас. Вернулся на гражданку, в «Аэрофлот», и много лет возглавлял Высшую квалификационную комиссию. Под его контролем советская гражданская авиация переходила с винтовых самолетов на турбовинтовые и реактивные. Умер Василий Молоков 29 декабря 1982 года в возрасте 87 лет. Его похоронили в Москве на Кунцевском кладбище. В честь героя его родное село Ирининское переименовали в Молоково. Там установили и памятник легендарному полярнику. Его имя носят мыс на Земле Франца-Иосифа и остров на Енисее, улицы многих городов России.

Фото: Василий Молоков, 1944 год. Mil.ru / Википедия

Скромный и справедливый По воспоминаниям внучки легендарного летчика Татьяны Молоковой, дед был справедливым и спокойным. В беседе с 360.ru она уточнила, что он не любил скандалов, не ругался и не повышал голос. Герой Советского Союза, кавалер трех орденов Ленина, вообще был очень немногословен и никогда не рассказывал дома о своих подвигах: где летал, за что получал награды.

Для меня он был просто дедушка, как обычно для детей. Помню, любил порядок, был рассудительным, справедливым, очень скромным: довольствовался самым необходимым. Однажды государство подарило ему мотоцикл Harley Davidson с коляской. А он попросил заменить его на велосипед для своей жены. Татьяна Молокова

Летчик с женой с ранней весны до поздней осени жили на даче, и они на все лето забирали к себе Татьяну. В свое время Молокову хотели выделить гектар земли, но он согласился только на 39 соток — по числу спасенных челюскинцев.

Фото: Мурал с портретом Героя Советского Союза Василия Молокова на стене жилого дома в Красноярске. Илья Наймушин / РИА «Новости»

Дачу Молохов содержал в идеальном порядке и все работы выполнял только сам. Ездил туда на «Победе». Хотя в те времена машин было мало, между Большой Никитинской и Воздвиженкой, в нынешнем Романовском переулке, стоял регулировщик. Завидев героя, он останавливал движение, чтобы тот мог проехать, и отдавал ему честь, рассказала Молокова. «Дед очень любил летать, очень любил Север. Был дисциплинированным, любил, чтобы все выполнялось вовремя. Когда обучал своих подопечных летчиков, тоже требовал от них полного повиновения, чтобы все его команды всегда выполнялись четко», — отметила Молокова. Она призналась, что больше не встречала таких людей.

