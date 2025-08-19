Сегодня 05:00 От дворняжек до звезд: история полета Белки и Стрелки 0 0 0 Фото: Белка и Стрелка после полета / РИА «Новости» Интересное

Ракеты

СССР

Космонавты

Планета Земля

Собаки

Животные

История

Космос

Ровно 65 лет назад с космодрома Байконур взвилась ракета с дворняжками на борту. Но в отличие от многих других собак, помогавших людям осваивать космос, у Белки и Стрелки были билеты в оба конца. Они стали первыми живыми существами, которые вернулись на Землю с орбиты.

Собаки в космосе Сегодня все знают имя первого космонавта планеты, первого человека, который вышел в открытый космос, и того, кто оставил свой след на поверхности Луны. Но всем этим событиям предшествовали многолетние расчеты, вычисления и испытания. В последних главными помощниками советских ученых были собаки. Первым животным, побывавшим на орбите Земли, стала трехлетняя Лайка. Такую кличку ей дали не из-за породы — она была дворняжкой, а за звонкий лай. Перед полетом собаке вживили датчики дыхания на ребра и около сонной артерии. Старт в космос состоялся 3 ноября 1957 года в половине шестого утра по московскому времени. Лайка пережила четыре витка и погибла от перегрева: ошибка в расчетах и отсутствия системы терморегулирования температуры привели к тому, что капсула нагрелась до 40 градусов. Впрочем, возвращение животного и не было предусмотрено. Публике не сразу сообщили о смерти собаки: еще неделю после ее гибели в прессе передавали данные о ее самочувствии.

Фото: Лайка / Сайт мэра и правительства Москвы

Отбор в космонавты Ради суточного полета с возвращением обратно в спускаемом аппарате команда главного конструктора Сергея Королева готовилась три года. Первоначально отобрали 12 собак: все в возрасте от двух до шести лет, не тяжелее шести килограммов и не выше 35 сантиметров. И непременно светлой окраски — чтобы их было лучше видно на черно-белых мониторах. При выборе будущих хвостатых космонавтов царил матриархат — для самок оказалось проще разработать ассенизационное устройство. Кроме того, важную роль играла внешность: собаки должны были выглядеть привлекательно — на случай, если их будут представлять СМИ.

Фото: Белка и Стрелка / Сайт мэра и правительства Москвы

Физическая подготовка проходила в московском Институте медико-биологических проблем. Собак приучали долго находиться в одиночестве запертыми в маленьких кабинах с постоянным шумом. Хотя предполагалось, что полет займет не больше 24 часов, тренировки были на «опережение»: до восьми суток изоляции. Учили есть что-то вроде холодца: специальную желеобразную массу с витаминами и микроэлементами на основе березовой чаги — грибов, что растут на деревьях. Такая еда покрывала потребности животных не только в пище, но и воде. Собак тренировали носить одежду и пользоваться космическим туалетом.

Интересно История советских космических собак подтолкнула издательство комиксов Marvel к созданию персонажа Космо. Этого пса можно увидеть не только в книжках, но и мультсериалах, а также в художественных фильмах, например, в одной из частей «Стражей Галактики». История советских космических собак подтолкнула издательство комиксов Marvel к созданию персонажа Космо. Этого пса можно увидеть не только в книжках, но и мультсериалах, а также в художественных фильмах, например, в одной из частей «Стражей Галактики».

Дублеры Лисички и Чайки Беспородных дворняжек примерно двух с половиной лет поначалу звали Капля и Вильна. Но после того, как они попали в отряд космонавтов, было решено назвать их Белка и Стрелка — вдруг да полетят в космос, прославятся на весь мир. Так пусть хоть имена будут поинтереснее. Собаки отлично приспособились к новым условиям. Белка была безусловным лидером: активная и общительная, она быстро научилась подходить к миске с едой и первая стала лаять, если что-то происходило не так. Стрелка, с коричневыми пятнами, была робкой и немного замкнутой, но тоже весьма дружелюбной. Белка и Стрелка успешно прошли заключительный этап тренировок, приближенный к реальным условиям будущего полета. Собаки в спецодежде с датчиками в герметичной кабине отлично выдержали испытание на вибростенде и центрифуге. Хвостатых зачислили в дублеры уже выбранных в космонавты Лисички и Чайки.

Фото: Собаки-космонавты Лисичка и Чайка / Википедия

Однако 28 июля 1960 года во время старта произошла авария. Из-за высокочастотных колебаний разрушилась камера сгорания бокового блока первой ступени ракеты-носителя, она упала на землю и взорвалась на 38-й секунде. Лисичка и Чайка погибли. Тот взрыв подтолкнул конструкторов разработать систему аварийного спасения космонавтов не только в полете, но и на этапах подготовки к нему, а также при запуске ракеты. Впоследствии это спасло жизни четверым советским космонавтам: на «Союзе-18-1» на высоте 192 километров отказала третья ступень носителя, а у «Союза Т-10-1» во время старта взорвалась ракета.

Фото: Врачи извлекают подопытных собак из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления / РИА «Новости»

Белка и Стрелка в космосе Белка и Стрелка отправились в космос 19 августа 1960 года. Собаки заняли свои места за два часа до старта. В 11:44 с пусковой площадки № 1 космодрома Байконур вверх устремилась ракета. Тогда еще никто не знал, что будущей весной это место получит название «Гагаринский старт» — отсюда сорвется в космос первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Но пока дорогу прокладывали собаки. Их корабль «Спутник-5», прототип легендарного гагаринского «Востока», был обеспечен катапультируемой капсулой. Во время старта и набора высоты у животных сильно участились пульс и дыхание, но все прошло, стоило кораблю выйти на орбиту.

Фото: Полет Белки и Стрелки по версии современных отечественных мультипликаторов. Gorky Film Studio / www.globallookpress.com

На борту работала система жизнеобеспечения — она поддерживала давление, температуру и влажность, периодически проводила очистку воздуха. Состояние собак регистрировал специально разработанный комплект медицинской исследовательской аппаратуры. Кстати, летели Белка и Стрелка не одни: компанию им составляли 40 мышей, пара крыс и растения. Все происходящее на борту фиксировала телекамера. Собаки с аппетитом ели свою пищу, состояние невесомости не оказывало существенного воздействия на систему кровообращения, а температура тел не изменялась в течение всего полета. Правда, после четвертого витка вокруг Земли Белка забеспокоилась: пыталась вырваться, лаяла, ее стало тошнить. Но это скоро прошло.

Интересно Никаких отклонений у Белки не выявили, и причина странной реакции так и осталась неизвестной. Но именно из-за этого происшествия было решено до минимума сократить количество витков на орбите для будущего полета человека. А еще событие зародило специальную поисково-спасательную службу для космонавтов. Никаких отклонений у Белки не выявили, и причина странной реакции так и осталась неизвестной. Но именно из-за этого происшествия было решено до минимума сократить количество витков на орбите для будущего полета человека. А еще событие зародило специальную поисково-спасательную службу для космонавтов.

Полет продолжался более 25 часов: за это время корабль успел 17 раз облететь вокруг Земли. Наконец 20 августа аппарат благополучно приземлился. Это было первое космическое путешествие, когда живые существа вернулись из космоса. Белка и Стрелка преодолели расстояние в 700 тысяч километров.

Фото: Катапультируемый контейнер Белки и Стрелки, а также чучела отважных собак в Музее космонавтики. Евгений Биятов / РИА «Новости»

Белка и Стрелка на Земле Уже на следующий день после возвращения собак из космоса прошла пресс-конференция в ТАСС. Хотя полет все же вызвал стресс у животных, дома они очень быстро пришли в норму. Ученые показали миру отважных путешественниц и рассказали об их приключениях. Можно сказать без преувеличения: Белка и Стрелка стали настоящими звездами.

Фото: Академик Олег Газенко на пресс-конференции демонстрирует Стрелку и Белку. Александр Невежин / РИА «Новости»

Спустя пару месяцев после полета Стрелка родила шестерых здоровых щенков. Одного из них, Пушинку, генсек СССР Никита Хрущев передал Жаклин Кеннеди, жене 35-го американского президента. Сначала в Белом доме испугались, что в собаке спрятано подслушивающее устройство, так что подарок просветили рентгеном, обследовали магнитометром и УЗИ. Пушинка оказалась чиста, так что отправилась жить в президентский питомник. Скоро она тоже принесла потомство, и на супругов Кеннеди обрушился целый шквал писем с просьбой уступить одного щенка. Говорят, даже сейчас в США можно найти потомков легендарной «русской звездной собаки».

Фото: Пушинка, дочь Стрелки, перед отъездом в США / Публичное достояние

Сами же Белка и Стрелка поселились при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. Чучела легендарных собак сегодня можно увидеть московском Музее космонавтики.