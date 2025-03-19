Подвиг челюскинцев. Как легендарная экспедиция выживала 21 день в Арктике

Создатели новой исторической драмы «Челюскин. Первые» заявили ее как «сериал-блокбастер», поставленный по реальным событиям. Но мудро оговорились: их проект не вполне исторически достоверен (судя по трейлеру, это именно так). Что на самом деле произошло с легендарными исследователями Арктики, разбирался 360.ru.

Кем был Семен Челюскин Все началось с человека. Семен Челюскин родился в самом начале XVIII века. Был выходцем из древнего и когда-то знатного, но к тому времени сильно обедневшего рода. Кстати, его тетка, Ульяна Родионовна Чичерина, приходилась прапрабабушкой солнцу русской поэзии Александру Пушкину. После того как Челюскин успешно отучился и сдал выпускные экзамены в Школе математических и навигацких наук, он отправился служить на Балтийский флот. Но как только в 1733 году объявили о начале Великой Северной экспедиции, моряк тут же записался штурманом на дубель-шлюпке «Якутск».

Интересно Дубель-шлюпка — небольшое парусно-гребное военное судно, предшественник канонерских лодок. «Якутск» построили в 1735 году в Якутске: двухмачтовое судно с обшивкой из лиственницы, длина — немногим больше 21 метра, ширина — пять с половиной. Для движения в безветренную погоду использовали весла, по дюжине с каждого борта. Дубель-шлюпка — небольшое парусно-гребное военное судно, предшественник канонерских лодок. «Якутск» построили в 1735 году в Якутске: двухмачтовое судно с обшивкой из лиственницы, длина — немногим больше 21 метра, ширина — пять с половиной. Для движения в безветренную погоду использовали весла, по дюжине с каждого борта.

Челюскин участвовал в обследовании побережья Северного Ледовитого океана от устья Лены до устья Енисея. Он вел дневник экспедиции, описывал открытый берег. После того как капитан сломал ногу и через сутки скоропостижно скончался, именно Семен принял командование на себя и вывел судно из залива Фаддея к устью реки Оленек. После ремонта «Якутск» отправился в новую экспедицию: исследовать восточное побережье полуострова Таймыр. Но летом 1740 года судно оказалось затерто льдами и затонуло. Челюскин организовал поход почти в 747 километров до Хатанги и тем спас почти весь экипаж (несколько человек все же умерли от цинги).

Мыс Челюскин: кто открыл и где находится В следующее путешествие Челюскин отправился на собачьих упряжках. Экспедиция исследовала западное побережье полуострова Таймыр, устья рек Хатанги, Пясины и Енисея. Так удалось открыть самую северную материковую точку Евразии, Азии и России, а также самую северную точку континентальной суши — мыс Челюскин.

История исследований мыса Челюскин Челюскин открыл мыс в 1742 году и скромно записал его как Восточно-Северный. Только 100 лет спустя Русское географическое общество решило назвать эту выдающуюся часть суши именем моряка-исследователя. Позже на мысе не раз останавливались известные мореплаватели. В августе 1878-го там оставил записку о своем посещении барон Норденшельд. Полярная экспедиция Эдуарда Толля отметилась в 1901 году, Бориса Вилькицкого — в 1913-м, осенью 1918-го причалил «полярный Наполеон» Амундсен.

Фото: Вездеходы на мысе Челюскин. Автор: Роман Денисов / РИА «Новости»

Советские исследователи под руководством Рудольфа Самойловича в 1932 году соорудили на мысе Челюскин полярную станцию. На следующий год там провел зимовку знаменитый исследователь Арктики Иван Папанин. Он расширил станцию до обсерватории. Сейчас на Челюскине расположена Объединенная гидрометеорологическая станция, где обычно зимуют шесть-восемь человек. Большинство помещений не используется. Там же находится самый северный аэродром континентальной Евразии — «Мыс Челюскин». Правда, от него осталась только вертолетная площадка.

Фото: Памятный знак из каменных глыб, поставленный норвежским ученым Руалем Амундсеном на самой северной точке Евразии — мысе Челюскин. Автор: В. Чистяков / РИА «Новости»

Пароход «Челюскин» Как «Лена» стала «Челюскиным» Молодое советское государство отлично понимало важность Северного морского пути. В 1932 году экспедиция Отто Шмидта (не путать с лейтенантом и его детьми) на пароходе ледокольного типа «Александр Сибиряков» впервые в истории без промежуточных зимовок совершила сквозное плавание из Белого моря в Берингово за одну навигацию.

Интересно В Чукотском море «Александр Сибиряков» потерпел аварию: потерял часть гребного вала с винтом. Но благодаря умелому дрейфу и самодельным парусам смог выйти изо льдов на чистую воду в северной части Берингова пролива. В Чукотском море «Александр Сибиряков» потерпел аварию: потерял часть гребного вала с винтом. Но благодаря умелому дрейфу и самодельным парусам смог выйти изо льдов на чистую воду в северной части Берингова пролива.

На следующий год это путешествие решили повторить. В Дании по заказу Народного комиссариата водного транспорта СССР как раз построили подходящее судно — не ледокол, а пароход ледокольного типа. Он имел «усиление для навигации во льдах» в районе ватерлинии и ряд других особенностей. Изначально судно собирались пустить между устьем Лены и Владивостоком для Восточных Ленских экспедиций. Собственно, этот пароход водоизмещением семь с половиной тысяч тонн и назвали по имени реки Восточной Сибири — «Лена». Но ввиду новой миссии его переименовали в честь русского исследователя Севера Семена Челюскина.

Фото: Ледокол «Семен Челюскин» — продукт Адмиралтейского судостроительного завода, спущен на воду в 1965 году. Первое название «Ледокол-8». В 1966 году получил имя участника Великой северной (Камчатской) экспедиции 1733-1743 годов «Семен Челюскин». Автор: Роман Денисов / РИА «Новости»

Начало путешествия «Челюскин» отдал швартовые 16 июля 1933 года и отчалил из Ленинграда в Мурманск. Командовал пароходом капитан Петерис Биезайс, начальником экспедиции выступал Отто Шмидт. Экипаж судна насчитывал 53 человека, кроме того, на борту были 29 участников экспедиции, 18 человек, направлявшихся на зимовку на острове Врангеля и 12 строителей.

Фото: Члены экспедиции ледокола «Челюскин», 10 августа 1933 года / РИА «Новости»

Запасов было изрядно: почти три тысячи тонн угля, 500 тонн воды плюс 26 коров, четверо поросят и продукты с расчетом на полтора года зимовки. По пути экспедиция завернула в доки компании-производителя в Копенгагене, чтобы устранить несколько выявленных дефектов, и благополучно добралась до Мурманска. Там капитан Биезайс сошел на берег и передал командование опытному полярному капитану Владимиру Воронину, который ранее числился пассажиром. Именно он за год до этого провел «Александра Сибирякова» по Северному морскому пути. Наконец, 2 августа ледокольный пароход вышел во Владивосток.

Фото: Отто Юльевич Шмидт (1891-1956) — исследователь Севера, руководитель арктической экспедиции на ледоколе «Челюскин». Кадр кинохроники, 1933 год / РИА «Новости»

Дети «Челюскина» На борту парохода было двое детей. Одна девочка, родившаяся в августе 1932 года в Ленинграде, добиралась с родителями на остров Врангеля. На «Челюскине» она научилась ходить и говорить. Вторая — дочка геодезиста Василия Васильева и его жены Доротеи — появилась на свет прямо во время плавания, 31 августа 1933 года. В ее паспорте так и записано: «место рождение — Карское море». Имя выбирали все челюскинцы и в конце концов решили назвать девочку Кариной. Когда она выросла, стала географом, правда, работала на юге. В 1984 году ее, мать и других участников экспедиции свозили по маршруту «Челюскина» и даже показали точку, где девочка родилась.

Фото: Герой Советского Союза, полярный исследователь, участник плавания на пароходе «Челюскин» (1933-1934 год) Петр Петрович Ширшов (1905-1953) (слева) и кинооператор кинохроники, также участник плавания на «Челюскине» Марк Антонович Трояновский (1907-1967) / РИА «Новости»

Катастрофа Первые льдины встретились в Карском море, но там пароходу помог пробиться ледокол. К 1 сентября экспедиции удалось самостоятельно добраться до мыса Челюскин, однако скоро судно полностью заблокировали льды Чукотского моря — как раз там, где потерпела аварию предыдущая экспедиция. «Челюскин» дрейфовал вместе с экипажем почти пять месяцев. Так пароход добрался до Берингова пролива. Когда до чистой воды оставалось совсем немного, «Челюскин» развернуло обратно. Из-за сильного сжатия льдами 13 февраля 1934 года судно было раздавлено и затонуло в течение двух часов.

Фото: Экспедиция ледокольного парохода «Челюскин» во льдах Северного Ледовитого океана / РИА «Новости»

Жизнь во льдах Экипаж спокойно и без паники выгрузил на лед все необходимое и эвакуировался — все эти действия были отработаны на учениях. Последними с «Челюскина», как и полагается, сошли глава экспедиции Шмидт и капитан Воронин. Погиб лишь один человек — завхоз Борис Могилевич, его придавило палубным грузом. Первые три дня жить в тряпичных палатках полярной зимой при температуре ниже 30 градусов мороза было очень тяжело. Но люди успели вынести с парохода доски и кирпичи, так что скоро соорудили барак. Его утеплили снегом и льдом, сделали из бочки печку — возле нее разместили женщин с детьми. Так 103 человека жили 21 день.

Фото: Члены экипажа парохода «Челюскин» / РИА «Новости»

Тем временем в Москве специальная комиссия решала, как спасти челюскинцев. Было решено эвакуировать их с помощью авиации. Пятого марта 1934 года Анатолий Ляпидевский на самолете АНТ-4 нашел лагерь и смог посадить возле него самолет. Пилот вывез со льдины 10 женщин и двоих детей. Многое зависело от погоды, так что следующий рейс случился только 7 апреля. Спустя неделю за 23 рейса всех челюскинцев вывезли на материк летчики Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьянов, Маврикий Слепнев и Иван Доронин. Все они стали первыми Героями Советского Союза и были награждены орденами Ленина.

Фото: Герой Советского Союза, полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» Василий Молоков с сыном Валерием. Автор: Владислав Микоша / РИА «Новости»

Впрочем, государство отметило всех, кто участвовал в спасении челюскинцев, пусть даже это были техники, готовившие спасательные самолеты. Сами же непосредственные участники экспедиции, за исключением двух детей, были удостоены орденов Красной Звезды. Эпопея с «Челюскиным» подтолкнула СССР к строительству собственного ледокольного флота. Кроме того, благодаря метеорологическим наблюдениям экспедиции появилась идея создать дрейфующие станции. Первая из них под руководством Папанина начала работу в 1937 году.

Фото: Маврикий Слепнев (в центре), летчик, Герой Советского Союза на встрече участников экспедиции парохода «Челюскин», 1934 год. Автор: Иван Шагин / РИА «Новости»

Как нашли фрагменты «Челюскина» Хотя точное место затопления «Челюскина» было известно — недалеко от Берингова пролива, его много лет не могли найти. Розыски начались с 1936-го, но были безрезультатны. Лишь в XXI веке с новыми технологиями затонувшее судно обнаружили. Это случилось в 2006 году. Со дна Чукотского моря удалось поднять стойку леерного ограждения и вентиляционную решетку. Их фотографии, а также пробы металла направили в Копенгаген — в ту самую компанию, что строила пароход. Через год датские эксперты подтвердили: это действительно фрагменты легендарного парохода. В сентябре 2020-го с помощью многолучевого эхолота на борту ледокола «Илья Муромец» удалось провести трехмерную акустическую съемку «Челюскина». После подводный дрон «Марлин-350» смог сделать первую качественную видеосъемку: раньше этому мешали мощное течение и мутная вода.

Фото: Чукотское море. Desmond Dugan/FLPA / www.globallookpress.com

Мифы о пароходе «Челюскин» Как и полагается всякому знаковому событию, история с пароходом «Челюскин» получила свою легенду. Правда, уже в конце XX века. В прессе того времени хорошо расходились истории об ужасах сталинизма и развенчивании героических подвигов. Вот к ним и пристегнули арктическую эпопею. Для начала сообщали, что в 1992 году специальная комиссия обнаружила в архиве Политбюро ЦК КПСС ноты правительства Дании. Из них следует, что для СССР строили два парохода-близнеца: «Челюскин» и «Пижму». И оба они были не приспособлены к плаванию в северных широтах, о чем советское правительство и извещали. В Союзе «Пижму» переделали в плавучую тюрьму для двух тысяч заключенных. Это были «кулаки», нэпманы, инженеры-«вредители», ученые, радисты-евреи и церковнослужители, у которых старшим был некий митрополит Серафим из Подмосковья. Всем им предстояло работать в рудниках Заполярья. Вышли оба судна одновременно и шли себе гуськом, но потом «Пижма» отстала и плотно засела во льдах. Чекистам судна дали приказ уходить на аэросанях к «Челюскину», а пароход — взорвать вместе с заключенными. Дальше у истории появляется несколько версий. По одной, конвойные поступили, как было приказано. «В общем, все умерли».

Фото: Арктика. Самолет, принимавший участие в спасении челюскинцев. Автор: Владислав Микоша / РИА «Новости»

По второй версии, заряд рассчитали неверно и «плавучая тюрьма» тонула так долго, что все ее обитатели успели спастись. Часть зэков добрались до земли и растворились среди жителей Севера. Другие остались на льду, собрали радио, отбили депешу американцам. Те прилетели и всех спасли, оставив жить в США. Разумеется, все это полный и бездоказательный миф, в который могут поверить только люди, не знакомые с историей «Челюскина». Начать с того, что и в СССР, и в Дании сохранились все документы о постройке лишь одного грузового парохода ледокольного типа «Лена» — он, как мы помним, стал «Челюскиным» только в Ленинграде.

Фото: Пароход «Смоленск» во льдах Арктики во время поисково-спасательной операции. Бухта Провидения. Автор: Владислав Микоша / РИА «Новости»

О пароходе «Пижма» нет никаких упоминаний ни в России, ни за границей. В списках Народного комиссариата Морского флота СССР такового никогда не значилось. Единственное обнаруженное судно с таким названием — плавмагазин на реке Печоре. Что касается убийства зэков, то это почти точная калька с эмигрантской байки 30-х годов о гибели в Чукотском море в 1935 году парохода «Джурма» аж с 12 тысячами арестантов. Эта цифра погубила правдоподобие истории еще тогда, до войны. Новоделы, похоже, учли эту ошибку и не стали замахиваться дальше пары тысяч.