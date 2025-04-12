Гражданин Вселенной. Истории о жизни и смерти Юрия Гагарина

Как и почему погиб Гагарин

Почему Гагарин сказал «Поехали», а не «Полетели»

Почему именно Юрий Гагарин полетел в космос

Как первый космонавт учился в школе

Юрий Гагарин — один из редких людей в истории человечества, который смог сделать подарок всему миру. Его полет вокруг Земли был не столько доказательством достижений СССР, сколько приглашающим жестом для любого взрослого, мальчишки и девчонки — космос открыт! В память о легендарном старте корабля «Восток-1» появился всемирный День космонавтики, который ежегодно отмечают 12 апреля. К этому празднику 360.ru собрал факты о первом космонавте.

Как первый космонавт учился в школе

Гагарин пошел в школу в деревне Клушино Смоленской области в 1941 году. Но уже 12 октября учеба закончилась: пришли немцы. Оккупанты устроили в доме Гагариных мастерскую — ремонтировали рации и заряжали аккумуляторы. Семью — мать, отца и четверых детей — выгнали на улицу, им пришлось жить в землянке.

Однажды рассвирепевший фашист схватил самого младшего, Бориса, и повесил за шарфик на сук дерева. Юрий успел позвать мать на помощь, она сняла сына — к счастью, мягкий шарф не успел затянуться. Позже старших детей, Валентина и Зою, угнали на работы в Германию.

Фото: www.globallookpress.com

Как-то Юрия до полусмерти избили немцы, он оказался больнице. Скоро туда же положили его мать — фашистский солдат порезал ей ногу косой. Мальчик остался работать санитаром, а когда весной 1943 года к деревне подошла Красная армия, помогал бойцам находить мины, оставленные отступающими нацистами.

Фото: www.globallookpress.com

После Победы семья перебралась в город Гжатск, который сегодня носит имя Гагарин. В новой школе Юрий быстро подружился с одноклассниками. Будущий космонавт хорошо учился, быстрее всех решал задачи, участвовал в художественной самодеятельности и, как вспоминала его учительница, любил пускать бумажные самолетики на уроках.

Юра рос очень компанейским. У нас постоянно хороводились его товарищи. То они вместе что-то мастерили, то репетировали, то уроки готовили. Анна Гагарина, мать Юрия Гагарина

Все, кто знал Гагарина-школьника, в один голос соглашаются с воспоминаниями его матери. И добавляют, что этот веселый парень, активист и отличник, никогда не забывал о других. Он всегда помогал отстающим, ходил к ним домой, чтобы объяснить сложную тему, или делал это перед уроками. «В рассказах Юры часто звучало: „У такого-то отца убили“, „У такой-то брат не вернулся с фронта“, „Тот — сирота“, „У Паши Дешина старшего брата расстреляли“. Обычно этим Юра объяснял неуспеваемость того или другого одноклассника. Он нередко говорил: „Пойду пораньше, задачку надо объяснить“», — вспоминала его мать.

После шестого класса Гагарин стал просить родителей отпустить его учиться в Москву. Да только пока собирались, набор закончился, поэтому молодой человек поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10, а параллельно — в вечернюю школу рабочей молодежи. Между делом успевал играть на трубе в духовом оркестре.

Фото: www.globallookpress.com

Оба учебных заведения Гагарин окончил с отличием: в мае 1951 года — «вечерку», в июне — училище по специальности формовщик-литейщик. В августе поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение и снова получил красный диплом.