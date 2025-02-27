Арктика на двоих. Что будут искать во льдах США и Россия

Появились слухи, что США хотят предложить России совместно разрабатывать недра Арктики. Резоны американцев понятны: у русских есть атомные ледоходы, к тому же, именно им принадлежит Северный морской путь. Как он появился и что надеются найти в северных землях — в материале 360.ru.

Что Арктика значит для России и США Россия и Соединенные Штаты могут заняться совместной добычей полезных ископаемых в Арктике. Считается, что такая зона экономического сотрудничества уберет напряжение в отношениях между двумя супердержавами. Пока переговоры якобы на начальном этапе и их стараются не афишировать. Арктика в последние годы привлекает все большее внимание соседних с ней стран: России, США, Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Таяние льдов из-за изменения климата открывает не только новые судоходные пути, но и возможности для разведки потенциальных энергетических и минеральных ресурсов. Возможно, американцы рассматривают будущее арктическое сотрудничество еще и как возможность ущемить Китай. Ведь он в 2018 году объявил себя приарктическим государством и занялся продвижением энергетических, транспортных и рыболовных интересов в этом регионе. А вот поссорить китайцев с Россией у США точно не удастся.

Фото: Artem Priakhin / www.globallookpress.com

Какие полезные ископаемые есть в Арктике Арктика — настоящая кладовая неразработанных энергоресурсов: урана, газа, нефти. Запасов последней, судя по прогнозу Геологической службы США, при активной разработке должно хватить как минимум еще на полтора столетия — речь идет о порядка 90 миллиардах баррелей. Арктические районы содержат огромные запасы апатитового концентрата, никеля, меди, вольфрама, редкоземельных элементов, металлов платиновой группы, ртути, железа, флогопита, вермикулита, сурьмы, олова, тантала, фосфора, полиметаллов, флюорита, марганцевых, хромитовых и титановых руд. Есть золото, серебро, алмазы, поделочные камни. Конечно, добыча этих богатств — нелегкое дело. Например, нефтедобывающим платформам, которые качают черное золото со дна моря, часто грозит столкновение с айсбергами, и победа тут будет за ледяными глыбами. Чтобы снизить риски, их буксируют в стороны специальными судами.

Фото: Минерал вермикулит / Википедия

История Севморпути Главная российская дорога в Арктику — Северный морской путь, кратчайший между европейской частью России и Дальним Востоком. К тому же, он связывает морскими путями через Северный Ледовитый океан Европу и Азию. Впервые идею Северо-Восточного прохода (так его называли до XX века) подал в 1525 году русский дипломат Дмитрий Герасимов. Он утверждал, что поморы — жители побережья Белого моря — в XIII и XIV веках ходили на небольших судах бить морского зверя в Баренцево море и добирались до Обской губы.

Нельзя точно сказать, что именно этими примерами вдохновился англичанин Хью Уиллоуби, но в 1553 году он отправился на поиски кратчайшего путь в Китай. Экспедиция застряла во льдах Белого моря, и лишь одному из трех судов под началом главного кормчего Ричарда Ченслера удалось вырваться из плена и дойти до Архангельска. Позже русские мореходы добрались к устью Оби, а потом и к Енисею, основали на их берегах первые поселения. В 1647 году казачий атаман Семен Дежнев на кочах, небольших деревянных парусно-гребных лодках, обошел Чукотский полуостров и вышел в Тихий океан. Так открыли пролив между Евразийским и Американским континентами.

Фото: Так выглядел большой поморский палубный коч XVIII века / Википедия

После презентации перспектив «возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию» Михаила Ломоносова в 1764 году организовали официальную экспедицию. Правда, путешественникам пришлось довольно быстро вернуться в Архангельск: преодолеть полярные льды на судах того времени не получилось. Уже в 1878 году на деньги шведского правительства, а также шведских и русских купцов исследователь Эрик Норденшельд выдвинулся в Северный путь на китобойном парусно-паровом барке «Вега». Он смог обогнуть мыс Челюскин, но до Берингова пролива не дотянул около 200 километров. Экспедиция осталась на зимовку, а летом следующего года всего за два дня дошла до пролива. Норденшельд, обогнув Евразию с юга и пройдя через Суэцкий канал, вернулся в Швецию. Русские поняли, что у них просто нет другого варианта, кроме как любой ценой повторить миссию.

Фото: Карта побережья Арктики, исследованная русскими экспедициями с 1734 по 1871 годы / Википедия

Русская северная одиссея После долгих сборов в 1912 году снарядили сразу две экспедиции. Лейтенант Георгий Брусилов командовал паровой шхуной «Святая Анна», арктический исследователь Владимир Русанов шел на зверобойном судне «Геркулес». Однако все они погибли во льдах Карского моря. Чудом до людей добрались лишь двое: матрос и штурман. Следующая попытка пришлась на 1914 год. В путь отправились новенькие ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач». Они успешно обогнули мыс Челюскин, но, как и шведы, не смогли пробиться сквозь льды и остались на вынужденную зимовку. И так же по примеру Норденшельда летом успешно завершили свое плавание. Следующие четыре года миру было не до северных вояжей — бушевала Первая мировая война. Потом в России произошла Октябрьская революция, началась Гражданская война, и в 1919 году при правительстве Александра Колчака был создан Комитет Северного морского пути. Оно и неудивительно — адмирал в молодости сам принимал активное участие в полярных экспедициях.

Фото: Колчак (в верхнем ряду третий слева) во время русской полярной экспедиции 1900–1902 годов на шхуне «Заря» / Википедия

Севморпуть в СССР После разгрома белых в Сибири советская власть сохранила этот Комитет Севморпути и ввела его в состав учреждений Сибирского революционного комитета. Индустриализация молодой советской страны и научно-технический прогресс помогли, наконец, отечественным исследователям пройти Северный морской путь за одну навигацию. Пионерами выступила экспедиция Отто Шмидта в 1932 году на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков». На следующий год это путешествие попытался повторить ледокол «Челюскин», но его корпус зажало и разрушило льдами, так что участникам пришлось дожидаться спасения на льдине.

Фото: Пароход «Челюскин» / РИА «Новости»

Первое сквозное плавание с востока на запад за одну навигацию проделал ледорез «Федор Литке» в 1934 году под руководством комиссара Дмитрия Дуплицкого и полярного исследователя Владимира Визе. Когда грянула Великая Отечественная война, Севморпуть стал важнейшей транспортной магистралью СССР. По нему проводили боевые корабли Тихоокеанского флота в Баренцевом море. Через порты Нарьян-Мар, Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси флот получал каменный уголь из арктических бассейнов, военная промышленность — медь, никель, лес.

Фото: Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу. Синий — Северный морской путь (более 14 тысяч километров); красный — альтернативный путь через Суэцкий канал (более 23 тысяч километров) / Википедия

Не стоит думать, что враг дремал: советский флот постоянно атаковали авиация, корабли и подлодки гитлеровцев, они расставляли мины в прибрежных водах. С ними боролись береговая артиллерия и суда Атлантического конвоя. Кстати, проходы во льдах к Архангельску им в числе прочих расчищал упомянутый ледорез «Федор Литке».

Интересно За четыре года Великой Отечественной войны сотни судов (из них около 170 — в конвоях) перевезли по Северному морскому пути более четырех миллионов тонн различных грузов. За четыре года Великой Отечественной войны сотни судов (из них около 170 — в конвоях) перевезли по Северному морскому пути более четырех миллионов тонн различных грузов.

После войны Советский Союз продолжил исследования Арктики и Северного морского пути. Для этого использовали ледоколы, гражданские и военные корабли, подводный флот, самолеты, дрейфующие полярные станции. Особенной подмогой стал атомный ледокольный флот, который помог обеспечить круглогодичную навигацию.

Фото: Атомный ледокол «Арктика» в море Лаптевых, 1977 год. Roman Denisov, Роман Денисов / www.globallookpress.com

Севморпуть сегодня Хотя Северный морской путь открыли для международного судоходства в 1991 году, приценились к нему иностранцы лишь почти 20 лет спустя: этому сильно помогло таяние льдов Арктики. Если в 2009-м только два коммерческих судна курсировали между Европой и Азией через Севморпуть, то к 2011 году таких вояжеров насчитывалось больше трех десятков. Все быстро оценили возможность экономить на топливе, отсутствие платы за проезд и очередей, а также риска нападения пиратов. Есть, разумеется, и темные стороны. Например, из-за дрейфующих льдов не получается организовать движение коммерческого флота по строгому графику. А ведь это зачастую необходимо владельцам грузов и перевозчикам. К тому же, суда в северных водах движутся куда медленнее, а проводники-ледоколы стоят дорого.