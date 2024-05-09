Вступление Путина в День Победы: что сказал президент России | 360°

Общество 09 мая 2024, 14:29 Праздник, объединяющий поколения. Главное из речи Путина в День Победы Путин поздравил россиян с Днем Победы перед парадом на Красной площади РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин выступил с речью на параде Победы в Москве. Он напомнил, почему важно помнить правду о Второй мировой войне, зачем Запад оправдывает нацизм и какие вызовы стоят перед Россией сейчас. Главное из речи российского лидера — в материале 360.ru.

Выступление президент начал с поздравления россиян, обратившись ко всем жителям страны, военным и ветеранам.

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«Поздравляю вас с Днем Победы — с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником! Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм, освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести», — сказал Путин.

РИА «Новости»

Правда о Второй мировой

Президент обратил внимание на попытки исказить правду о Второй мировой войне. Путин объяснил, что она попросту мешает тем, кто привык строить колониальную политику на лжи и лицемерии.

Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Владимир Путин президент России

К общей политике стран Запада глава государства отнес реваншизм, издевательство над историей и стремление оправдать нынешних последователей нацистов. Таким образом, заметил он, за рубежом пытаются разжигать новые региональные конфликты, стравливать народы и сдерживать независимые центры мирового развития.

«Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность, знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций», — сказал Путин.

РИА «Новости»

Россия не позволит себе угрожать

Россия, подчеркнул он, сделает все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но и не позволит кому-либо угрожать себе. Стратегические силы страны, заметил глава государства, всегда находятся в боевой готовности.

На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, а мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом, в тяжелых кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. Владимир Путин

Он напомнил, что первые три года войны весь СССР был практически один на один в битве с нацистами, а на военную мощь вермахта работала практически вся Европа.

«При этом подчеркну: Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников», — добавил Путин, пообещав, что страна никогда не забудет общую борьбу и традиции союзничества.

РИА «Новости»

Равнение на поколение победителей

Президент заметил, что Россия сейчас находится на непростом рубежном периоде, а ее будущее зависит от каждого россиянина.

Сегодня, в День Победы, мы осознаем это еще более остро и отчетливо и неизменно равняемся на поколение победителей — отважное, благородное, мудрое, на его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды, всегда быть уверенными в себе и своей стране, искренне и беззаветно любить Родину. Владимир Путин

Глава государства заметил, что День Победы страна отмечает в условиях проведения спецоперации. Всех участников СВО Путин назвал героями и отметил, что люди преклоняются перед стойкостью, самопожертвованием и самоотверженностью бойцов.

«В вас верят, переживают за вас и наши ветераны. Их духовная сопричастность вашим судьбам и подвигам нерушимо связывает поколение героев Отечества», — сказал он.

Путин также обратил внимание на эмоциональность и пронзительность 9 Мая: в этот день в каждой семье чествуют своих героев и вспоминают рассказы родных о годах Великой Отечественной войны.

«День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа», — заявил глава государства.