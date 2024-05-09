Путин указал на недопустимость угроз России | 360°

Власть 09 мая 2024, 10:24 Путин указал на недопустимость угроз России Путин: Россия никому не позволяет ей угрожать РИА «Новости»

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Россия никогда не позволяет угрожать себе, стратегические силы страны находятся в полной готовности. Об этом на параде Победы в Москве заявил президент Владимир Путин.

«Россия никому не позволяет ей угрожать, ее стратегические силы всегда в готовности», — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность. Он добавил, что страна приложит все необходимые усилия для недопущения опасности глобального столкновения.

«День Победы является священным и подлинно народным праздником. Россияне чествуют своих прадедов, дедов и отцов, которые сокрушили нацизм, защитили родную землю. Они достигли вершин трудовой и ратной доблести, освободили народы Европы», — отметил Путин.

Президент также указал на попытки исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает колониальной политике.