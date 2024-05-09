Запад уличили в попытках исказить правду о Второй мировой войне | 360°

Важное 09 мая 2024, 10:24 Запад уличили в попытках исказить правду о Второй мировой войне Путин: Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне

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Запад пытается исказить правду о Второй мировой войне, поскольку она мешает колониальной политике. На это указал президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны, а мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом», — заявил глава государства.

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Он добавил, что Россия никогда не принижала значение помощи союзников. В стране до сих пор чтят отвагу воинов антигитлеровской коалиции, партизан и подпольщиков.

По словам Путина, Россия сейчас переживает сложный период. Будущее страны находится в руках ее граждан. Именно поэтому нужно равняться на поколение победителей — тех, кто приближал 9 мая, подытожил он.