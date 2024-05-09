«Наши герои». Путин обратился к участникам СВО в День Победы | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 10:28 «Наши герои». Путин обратился к участникам СВО в День Победы Путин: все участники СВО — наши герои РИА «Новости»

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Все участники специальной военной операции — герои для России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Красной площади в День Победы.

Сейчас Россия переживает сложный, рубежный период, подчеркнул президент. Судьба Родины и ее будущее, по его словам, зависит от каждого жителя страны.

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«В День Победы мы осознаем это еще более остро и отчетливо и неизменно равняемся на поколение победителей», — указал Путин.

Отдельно он отметил участников специальной военной операции, подчеркнув, что все бойцы — герои для России.

«Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники — те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, — это наши герои», — сказал глава государства.

Путин добавил, что жители страны преклоняются перед стойкостью, самопожертвованием и самоотверженностью бойцов.

«С вами — вся Россия. В вас верят, переживают за вас и наши ветераны», — подчеркнул он.