Еда за осколки и олений десант. Интересные факты о ВОВ, о которых не говорили в школе

Историю Великой Отечественной войны в России знает каждый школьник. Но все же есть факты, которые не вошли в учебники. О помощи артиллеристам, изобретательности военнослужащих и праздновании Нового года в блокадном Ленинграде — в материале 360.ru.

Дети-осколочники в период ВОВ Ленинградские подростки собирали фрагменты немецких снарядов и обменивали на еду. Публицист, историк Александр Широкорад рассказал 360.ru, что они бежали к месту взрыва и складывали осколки еще горячими в сумки, чтобы сдать в ближайший артиллерийский пункт.

Фото: РИА «Новости»

«Артиллеристы собирали, изучали эти снаряды, выясняли, что за пушка стреляла. Определяли район, откуда стреляла, и туда или авиация бомбила, или, чаще всего, советская дальнобойная артиллерия», — пояснил историк. Немецкие войска свезли под Ленинград орудия со всей Европы, в том числе штучные тяжелые орудия, изготовленные в 20-30 и даже 10 экземплярах. Например, французская железнодорожная установка стреляла почти двухтонными снарядами калибра 520 миллиметров.

Фото: РИА «Новости»

«Хорошо кормили ребят, приносивших осколки. Их, наверное, десятки были, может, даже сотни ребят, которые делали очень полезное и нужное дело», — подчеркнул он. Артиллерийская война с Финляндией Историки спорят о роли финнов в обстрелах Ленинграда. Широкорад заявил, что ряд районов, находившихся под огнем, действительно формально включили в границы города лишь после ВОВ, но фактически в 1941 году они были его частью, так как представляли собой сплошную застройку.

Финны достаточно подробно рассекретили почти все о боевых действиях, кроме одного — обстрелов Ленинграда. В районе Репина <…> были лесоразработки и большое количество железнодорожных путей. И вот оттуда регулярно финские железнодорожные установки обстреливали Ленинград. Александр Широкорад Историк

Артиллерия атаковала север и северо-запад, так как дальше просто не доставала. Самолеты не бомбили Ленинград по требованию рейхсминистра авиации Германа Геринга, а не из ностальгии Карла Маннергейма по городу юности. Финляндия использовала английскую, голландскую и трофейную советскую технику, поэтому могла попасть под дружественный немецкий огонь. «С самого начала при Ристо Рюти и Маннергейме было соглашение с немцами сделать Неву пограничной рекой. И несколько раз в разных формулировках было, что население там не нужно. То есть полагалось уничтожить весь город», — напомнил историк.

Фото: РИА «Новости»

Самолеты из Финляндии не залетали дальше четырех-пяти километров от Карельского перешейка. Но даже этого хватало для ударов по судам Ладожской флотилии, которые эвакуировали людей из Ленинграда и доставляли продовольствие. Железнодорожные батареи на защите Ленинграда В период блокады Ленинград защищали до 50 железнодорожных батарей калибра от 120-356 миллиметров, сообщил Широкорад. На каждый обстрел со стороны немцев отвечали еще большим огнем. «Я сам читал закрытый документ, там три тома об обороне Ленинграда, там хроника каждого дня. <…> За всю осаду Ленинграда не была уничтожена ни одна железнодорожная установка. Это уникальная ситуация. Да, было несколько пораженных установок, но ни одно орудие не вышло из строя», — отметил он.

Фото: РИА «Новости»

Советские подразделения мастерски маскировались. По словам историка, с воздуха могло показаться, что поехал островок леса, а это, на самом деле, меняли позицию тяжелые железнодорожные установки. Они состояли из трех орудий на расстоянии около 50 километров друг от друга. Стреляли по очереди и, пока производился залп из третьей установки, первая меняла позицию и вновь наносила удар. Таким образом огонь вели непрерывно. «Мало того, имитировался взрыв, создавали иллюзию стрельбы где-то рядом. Иногда армейцы помогали — вели стрельбу по ближним позициям. Немцы не знали, куда попасть», — рассказал Широкорад.

Фото: РИА «Новости»

Импровизировали на ходу. Если до войны норматив смены позиции составлял 40 минут, то бойцы под Ленинградом справлялись за пять. Для этого, например, опорные ноги оставляли не до конца поднятыми. Железнодорожные установки с пушками калибра 180 миллиметров охотились на ВВС нацистской Германии. Как отметил историк, уничтожать сами самолеты они не могли, но благодаря дальности стрельбы 40 километров били по аэродромам подскока недалеко в районе Гатчины и еще ряда мест у линии фронта, мест базирования истребительной и штурмовой авиации. Первая «Гусарская баллада» Театры в годы войны продолжали работать. Спектакль, который лег в основу знаменитого советского фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», поставили именно в этот период.

Фото: РИА «Новости»

Драматург Александр Гладков написал пьесу «Давным-давно» в 1940 году. Он вдохновился «Детьми капитана Гранта» и хотел создать что-то веселое, но война изменила направление. В августе 1941 года поставили радиоспектакль. Он звучал из уличных репродукторов между фронтовыми сводками. В ноябре в ленинградском Театре Николая Акимова вышел спектакль под названием «Питомцы славы». Шурочку Азарову сыграла Елена Юнгер. «Большевик» под защитой Ярким примером единства фронта и тыла стала работа завода «Большевик» — ныне Обуховского завода. Сталелитейное предприятие под Ленинградом произвело большой объем железнодорожных установок, оно же занималось их ремонтом и изготовлением снарядов.

Интересно В годы ВОВ «Большевик» выпустил более 20 тысяч бронетанковых и фугасных снарядов, более 90 тысяч деталей для реактивных мин М-13 «Катюша», 11 тысяч деталей для пулемета «Максим», 30 артиллерийских батарей на железнодорожных платформах. Завод производил десантные сани, защитные броненагрудники для летчиков, саперный и строительный инструмент.

Завод не просто работал для фронта, но и сам был его частью. Он находился в 10 километрах от Ленинграда в сторону Ладожского озера. Немцы, осознавая роль «Большевика» в снабжении Советской армии, подогнали несколько железнодорожных батарей. В ответ морские артиллеристы тоже перебросили свои силы.

Фото: РИА «Новости»

«„Большевик“ снабжал снарядами, ремонтировал, а артиллеристы защищали его от немецких железнодорожных установок. Это симбиоз в полном смысле слова», — заявил Широкорад. Подарки Севера: олени и рыба Высшее командование уделяло много внимания восстановлению связей с Ленинградом. По информации историка, от трех миллионов жителей осталось около полутора, и под 600-700 бойцов Балтийского флота. Последние не голодали. «Их кормили. Ни матросы, ни солдаты не голодали. У них был совершенно другой паек и так далее. А по-другому не сделаешь. Как может артиллерист поднимать 40-киллограммовый снаряд, если он истощен от голода?» — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»

Буквально за несколько недель по дну Ладожского озера проложили четыре нефтепровода. Для подачи электричества с уцелевшей Волховской ГЭС протянули нитки высокого напряжения. «По льду доходило до того, что с Карельского фронта присылали оленей. Стада оленей шли на мясо целиком, а упряжки везли еще рыбу мороженую зимой. Оленьи упряжки и сани с мороженой рыбой — вот это были подарки», — рассказал собеседник 360.ru. Новый год 1941-го: елки и мандарины Зимой 1941-1942 годов детям в Ленинграде устроили настоящий праздник, несмотря на голод и мороз под -40 градусов. Срубили несколько тысяч елок, чтобы поставить в детских домах, школах и других учреждениях, и раздобыли угощения.

Фото: РИА «Новости»

«Достали мандарины. Чуть ли не каждому ребенку достали мандарины, был какой-то паек на 41-й год», — рассказал Широкорад. В интернете сохранились архивные документы, согласно которым новогодние представления организовали в театрах драмы имени Пушкина, Большом драматическом и Малом оперном. Ребятам показали спектакли «Дворянское гнездо», «Три мушкетера», «Овод» и накормили без вырезки талонов из продовольственных карточек.