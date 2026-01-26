Сегодня 22:47 Финляндия — плацдарм для войны с Россией? Как строится единая линия наступательной подготовки НАТО 0 0 0 Фото: Советско-финская война 1939–1940 гг. Бойцы Красной Армии / www.globallookpress.com Эксклюзив

За последние годы тишина и прагматизм финских лесов сменились гулом истребителей и наступательной риторикой. Военные учения у границ России становятся масштабнее, в обществе культивируется образ врага, а в ведущих СМИ обсуждают когда-то немыслимое — удары по Москве. Финляндия, похоже, сознательно выбирает путь конфронтации, превращаясь в передовой плацдарм Запада. Но готова ли она к тем историческим параллелям и реальным последствиям, к которым ведет этот опасный курс?

Отношения Финляндии и России Финляндия все отчетливее превращается в один из ключевых форпостов давления на Россию. Об этом прямо говорил доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман. По его словам, финские СМИ фактически зациклены на теме «российской угрозы» и возможной войны. Более того, в государственной газете Helsingin Sanomat без особого стеснения обсуждаются сценарии нанесения ударов по Москве с территории Финляндии — то, что еще недавно казалось немыслимым, теперь подается как предмет «аналитической дискуссии». Параллельно Хельсинки активно наращивает военный потенциал. Закупает откровенно наступательные вооружения и стремится как можно быстрее получить американские истребители F-35. Собственный военно-промышленный комплекс планомерно расширяет производственные возможности, осваивая все новые системы вооружений. Все это объясняют «оборонительными мерами», хотя их реальный характер сомнений не вызывает. На днях проходили летные учения Täppä 26, в которых участвовала 11-я истребительная эскадрилья ВВС Финляндии на многоцелевых истребителях F/A-18 «Хорнет». Маневры проводили в условиях Арктики и сопровождались интенсивными полетами в воздушном пространстве между Ивало, Рованиеми и Каяани, а также над северной частью Ботнического залива.

Фото: IMAGO/Matias Honkamaa / www.globallookpress.com

Программа учений включает применение средств радиоэлектронной борьбы и отработку защиты от авиаударов с использованием тепловых ловушек и дипольных отражателей. Это уже полноценная отработка сценариев военного противостояния. Финская активность нарастает, тренировок становится все больше, а агрессивная риторика со стороны властей никуда не исчезает. Украина в этой логике — лишь один из этапов большого конфликта. Балтийский и Арктический регионы все явственнее обозначаются как будущие зоны эскалации. Игнорировать эти сигналы сегодня было бы опасной иллюзией.

Фото: IMAGO/Jouni Porsanger / www.globallookpress.com

Уроки истории Власти Финляндии не извлекли, похоже, никаких уроков из событий 1939–1944 годов и готовы на новом витке истории повторить судьбу тогдашних финских правителей во главе с президентом Ристо Рюти, признанных после Второй мировой войны судом военными преступниками. Все та же политика приграничных авантюр и подготовка к агрессии против нашей страны, завершившихся поражением белофиннов в марте 1940-го и военным разгромом летом 1944-го. напомнил в разговоре с 360.ru политический аналитик Владимир Соловейчик. «Как и 85 лет тому назад, активность финской военщины (тогда в советских газетах и на радио ее называли „финской белогвардейщиной“) подогревается из-за рубежа: в 1939-1940-х — Великобританией и Францией, в 1941-1944-х — нацистской Германией, теперь агрессивным блоком НАТО, в котором эти же три страны наряду с США играют главную роль», — пояснил Соловейчик.

Фото: Советско-финская война 1939–1940 годы, бойцы Красной армии / РИА «Новости»

По его словам, несмотря на огромный ущерб от разрыва связей с Россией, открыто признаваемый в самой Финляндии, прежде всего в сфере гостеприимства, общественного питания, торговли, транспорта, несмотря на резкий рост военных расходов после скоротечного вступления в НАТО в 2022 году, нынешние финские правители не в состоянии сделать верных выводов. Они самым активным образом нагнетают русофобию и военный психоз, в том числе посредством военных учений у границ России, в акватории Балтийского моря.

Если Финляндия всерьез хочет воевать с нами на Балтике, в Карелии и на Карельском перешейке, в Заполярье и Арктике, то стоит ей вспомнить опыт 1940 и 1944 годов. И заново его проанализировать. Как тогда, так и теперь Финляндию от разгрома в случае агрессии не спасут ни иностранные «добровольцы», как это было в 1940 году, ни иностранные войска, как это было в 1944-м. Жаль, что в Хельсинки это пока понимают не многие. Владимир Соловейчик

Наступательная подготовка НАТО Меж тем мы имеем довольно обширный политический цирк, связанный с Гренландией, где наблюдается конфликт между администрацией Трампа и европейской бюрократией, лидерами вроде Урсулы фон дер Ляйена, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца. Разумеется, руководство Дании, Швеции, Прибалтики готово послать в Гренландию воинские контингенты — правда, все в довольно ограниченном размере. Это отвлекающая завеса. С другой стороны, и это главное, мы видим, как на границах союзного государства продолжаются военные учения наших оппонентов, носящие откровенно наступательный характер. Там отрабатывают сценарии удара по России и по Белоруссии, заявил в разговоре с 360.ru политолог Вадим Авва. — Вы упомянули границы. Часто говорят о финском направлении как о ключевом. Вы согласны? — Я бы не стал выделять Финляндию. Посмотрите, пожалуйста, протяженность нашей границы с ней — у меня в голове цифра 1300 километров с копейками. Это не есть нечто уникальное в отрыве от общего контекста. Нужно рассматривать прежде всего весь этот скандинавский, финско-норвежский и прибалтийский периметр, вместе с границей с Польшей, как единую линию потенциального удара, причем в разных местах. Я говорю об этом совершенно серьезно.

Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com

— Есть ли подтверждения этим наступательным планам? — Об этом открыто говорят британцы, которые такие планы разрабатывают. И для района Кольского полуострова, и для акватории Балтийского моря, и для Эстонии. Латвия, Литва, Эстония продолжают закупать наступательное вооружение, ракеты. Повторю: всего лишь 142 километра от границы Эстонии до стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Таково расстояние по воздуху. Кроме этого, по-прежнему мы видим отработку сценариев нападения на Калининградскую область и операции по ее отторжению. Все это происходит в рамках Североатлантического альянса, где командование находится в руках американских генералов. Вот на это мы должны обращать самое серьезное внимание.

— Но есть ли реальный риск эскалации таких учений до настоящего конфликта? — История может превратиться в нечто реальное, только если администрация будущего, скажем, 47-го президента США применит к Европейскому союзу риторику, например, Илона Маска, который называет Британию диктатурой. Как только появятся серьезные оценки ЕС и европейских политических реалий как фашистской диктатуры со стороны Соединенных Штатов, а с фашизмом дел иметь нельзя, как только Америка начнет выводить свои войска из Европы — вот тогда мы можем говорить о чем-то серьезном. А пока что это объединенная война США и Европейского союза с нами не только на украинском театре военных действий, но и попытка расширения этого театра на другие территории. — Чем это грозит в самом худшем сценарии? — Мы видим очень похожие сценарии на те, что применяли против других стран, с одним значительным исключением. Россия — ядерная супердержава и способна уничтожить своего противника, обнулить европейский военный потенциал. И американские войска, дислоцированные сегодня в Европе, тоже будут в этот момент уничтожены.