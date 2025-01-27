Дорога жизни. Кто придумал пустить грузовики по льду Ладоги и как это спасло Ленинград

Фашистская блокада Ленинграда длилась 872 дня. Город, оставшийся без тепла, связи и провианта, выжил благодаря тоненькой нити, которая протянулась до Большой земли. Кто придумал пустить грузовики по ладожскому льду и какие подвиги ежедневно совершали ленинградцы ради бесперебойной работы Дороги жизни — в материале 360.ru.

История Дороги жизни: кто придумал, как она появилась, где проходила Блокадное кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года. Уже к 12 сентября продовольствия в городе осталось всего на месяц. Какое-то время на выпечку хлеба расходовали 2100 тонн муки, но в начале октября эта цифра снизилась вдвое. Рабочие и инженеры получали по 400 граммов хлеба в день, а остальные — всего по 200 граммов.

Фото: РИА «Новости»

Советская армия не потеряла контроль над побережьем Ладожского озера. Оно и стало единственной связью горда с Большой землей. В мирные годы судоходства на озере не было из-за частых штормов, а значит, там не строили пирсов. Провизию доставляли с огромным риском и выгружали на дикие, необустроенные берега под налетами немецкой авиации. Этих усилий едва хватало, чтобы город жил. К зиме Ленинград катастрофически нуждался в провианте и топливе. К ноябрю 1941 года дневная порция еды для рабочих состояла из куска хлеба весом всего 250 граммов, а для всех остальных была и того меньше — 125 граммов. Солдатам, которые сражались на передовой, полагался паек в 500 граммов. Но, чтобы поддерживать даже такие скудные нормы, окруженному фашистами городу требовалось не меньше тысячи тонн продовольствия в сутки.

Фото: РИА «Новости»

Кто придумал Дорогу жизни С самого начала все понимали, что суда смогут доставлять ленинградцам грузы лишь временно: придут холода — и Ладожское озеро скует льдом. Поэтому сотрудники Гидрологического института и автодорожный отдел Ленинградского фронта стали проектировать военно-автомобильную дорогу № 101. Теперь весь мир знает ее под названием, которое дали сами ленинградцы, — Дорога жизни.

Как появилась военно-автомобильная дорога № 101 По изначальному плану дорога должна была получиться примерно 10 метров шириной и соединить мыс Осиновец со стороны Ленинграда с маяком Кареджи на Большой земле. На каждом пятом километре хотели разместить пункты обогрева, а движение сделать двухсторонним. В реальности все оказалось намного сложнее, чем на бумаге. Путь проложили по наименьшим глубинам Ладожского озера. Лед там нередко ломался, забирая с собой не только необходимый для ленинградцев груз, но и жизни отважных шоферов.

Фото: РИА «Новости»

Карта Дороги жизни Дорога от Большой земли до Ленинграда по застывшей глади озера растянулась на 30 километров. Ее заносило снегом в метели, а в оттепели лед таял, становясь предательски непрочным. Тогда трассу приходилось прокладывать заново. Часто путь обновляли не из-за капризов природы, а потому, что немцы специально скидывали на него бомбы. Только за первый месяц маршрут меняли четыре раза.

Фото: Доставка продовольствия / РИА «Новости»

Первая колонна грузовиков на Дороге жизни и изобретение прогибографа Проектировщики высчитали, что машина с тонной груза сможет безопасно проехать по льду толщиной не меньше 20 сантиметров. Замеры, которые сделали 17 ноября 1941 года, показали, что на Ладоге он почти вдвое тоньше — 10 сантиметров. Но Ленинграду нужны были еда и топливо. Поэтому 20 ноября со стороны города к Большой земле двинулись 350 саней, запряженных конями. Медленно и очень осторожно обоз добрался до поселка Кобона — на путь в 30 километров ушел весь день. А 21 ноября Ленинграду доставили 60 тонн муки.

На следующий день, 22 ноября, тем же маршрутом проехала первая колонна из 60 грузовиков. По большей части это были машины ГАЗ-АА с прикрепленными санями — «полуторки». Уже к декабрю грузовики ежедневно доставляли для Ленинграда по тысяче тонн груза. Все это стало возможным ценой множества человеческих жизней. Машины постоянно проваливались под лед даже там, где он был относительно крепок. Например, только за одни сутки 29 ноября 1941 года потонули 52 автомобиля. Оказалось, это происходит не из-за толщины льда, а из-за того, что волны неспокойной Ладоги под ним совпадают со скоростью грузовиков, вызывая резонанс.

Фото: Макет перевалочного пункта в деревне Кобона, из которого доставлялись грузы по Дороге жизни в блокадный Ленинград. Музей истории Ленинграда. / РИА «Новости»

Ленинградский ученый Наум Рейнов придумал, как исправить ситуацию. Он создал специальный аппарат — прогибограф, который отслеживал колебания льда от десятой доли секунды до суток и фиксировал их. Так удалось определить, что самая опасная скорость движения — 35 километров в час. Выяснили и то, что грузовикам нужно сохранять дистанцию друг с другом не менее 70 метров.

Как функционировала Дорога жизни в блокаду Это была не просто широкая колея на льду, а настоящая трасса с дорожными знаками и подледными опорами, ради ремонта которых водолазы то и дело погружались в ледяную воду. Вдоль Дороги жизни построили склады с провизией, пункты медицинской помощи и обогрева, мастерские и точки питания. Всего возвели 75 таких постов, они растянулись на всем пути следования грузовиков. На Ладожском озере работали 350 регулировщиков, которые направляли машины по наиболее безопасному пути.

Фото: РИА «Новости»

На обоих берегах Ладоги создали сортировочные пункты, где рабочие днями и ночами распределяли грузы. Грузовики привозили гуманитарную помощь на сторону Ленинграда, ее распределяли по машинам и поездам, которые ехали в сам город по сухопутной части Дороги жизни. Трижды в месяц специалисты составляли гидрологические прогнозы о состоянии дороги. Только за первую блокадную зиму они измерили толщину льда на Ладоге 3640 раз. От немцев со стороны Кобоны трассу защищала 1-я стрелковая дивизия НКВД, а с ленинградской — 20-я дивизия. Небо над ледовой дорогой прикрывали летчики Ленинградского фронта: они совершили более шести тысяч боевых вылетов.

Фото: РИА «Новости»

Как Дорога жизни спасла Ленинград: что по ней везли Ленинград выстоял первую блокадную зиму только благодаря Дороге жизни: за это время в город доставили 360 тонн груза. Колонны грузовиков везли лекарства, топливо, боеприпасы. Но самой ценной и желанной была мука. Автомобили возвращались на Большую землю не пустыми — они эвакуировали горожан. За 250 дней, которые просуществовала Дорога жизни, вывезли свыше миллиона человек. Большую часть пассажиров составляли изможденные голодом дети. Из Ленинграда спасали и исторические ценности. Например, потолочные мозаичные панно художника Владимира Фролова, которые до сих пор висят на станции метро «Новокузнецкая» в Москве. Сам мастер 3 февраля 1942 года умер от голода в Ленинграде.

Фото: Блокада Ленинграда. Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный город / РИА «Новости»

Танки на ладожском льду Даже в тяжелейшие блокадные годы заводы города на Неве не останавливали производство и ремонт оружия и военной техники. В 1941 году из города в Кобону по льду Ладоги своим ходом прошли 26 легких танков Т-26, три судоходные артиллерийские установки на их базе и восемь бронеавтомобилей. Но зимой 1942-го перебросить в поселок нужно было уже танки КВ. Тяжелым боевым машинам тоже предстояло проехать по льду своим ходом. Путь решили проложить на три-пять километров южнее военной автодороги № 101. Толщина льда в этом месте колебалась от 55 до 80 сантиметров, а на улице стояли 30-градусные морозы. С танков сняли башни и вооружение, сложили на сани-волокуши и прицепили на трос сзади. Несмотря на опасения, лед выдержал тяжеловесов: 23 танка КВ доехали до Кобоны своим ходом.

Фото: РИА «Новости»

Железная дорога на Ладожском озере Зимой 1942–1943 годов на ладожском льду начали строительство железной дороги на свайно-ледовой конструкции. Начинали с двух концов — от поселка Ладожское Озеро на ленинградской стороне и со станции Кобона.



Метрах в ста от нее решили сделать и узкоколейку: ее хотели использовать в качестве вспомогательной при укладке основной железной дороги. Планировалось, что к концу января 1943 года дорога заработает. По колее длиной 35 километров хотели доставлять шесть тысяч тонн грузов в сутки. К середине января железную дорогу почти достроили, оставались последние штрихи. Но 18 января советские войска прорвали фашистскую блокаду, и проект не завершили. Об этом рассказано в книге «Ленинград и Большая земля».

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Подвиг водителей «полуторок» По Дороге жизни проехали около 4000 грузовиков, каждый четвертый ушел под воду. Водители легендарных «полуторок» и «зисов» держали путь по хрупкому льду под артиллерийскими обстрелами и авианалетами фашистов. Машины нуждались в ремонте: не хватало ни запчастей, ни топлива. С Ладожского озера эвакуировали больше полутора тысяч автомобилей. Поздней весной и ранней осенью, когда лед был особенно коварен, шоферам приходилось управлять машинами стоя. Они открывали дверь, вставали на подножку и рулили одной рукой. Так было больше шансов спастись, если грузовики шли ко дну. Немецкие авиаудары делали дорогу еще опаснее, и не только из-за прямых попаданий. Воронки от бомб быстро затягивались тонкой коркой льда, а снег превращал их в смертельные ловушки.

Фото: РИА «Новости»

Колонны грузовиков шли и по ночам. Было страшно, что в машину попадет немецкий снаряд, но все-таки водители включали фары. Ведь так у них был шанс хоть немного увеличить видимость и доставить ленинградцам жизненно необходимый груз. «Да и противник, отлично знавший трассу, все равно был бессилен остановить на ней поток жизни. Самое большее, что он мог сделать, — это разбить одну или несколько машин. Каждый из нас хотел, чтобы его миновал вражеский снаряд, но и каждый знал, что только смерть помешает ему выполнить свой долг и боевой приказ», — процитировали «Известия» отрывок из мемуаров водителя 804-й автобазы на Дороге жизни Леонида Барковича.

Фото: Продукты для Ленинграда. Солдаты разгружают ящики с продовольствием, доставленным по льду Ладожского озера / РИА «Новости»

Первый сезон перевозок автомобили завершили только 24 апреля 1942 года. Весной лед, который за зиму достиг метровой толщины, начал таять, и грузовики почти всю дорогу ехали в воде. Иногда достигнуть берега не получалось, поверхность становилась слишком хрупкой. Тогда груз несли остаток пути на руках. Шоферы работали практически без отдыха. Они могли немного подремать, опустив голову на руль, только когда машину загружали новыми партиями провианта и топлива. Большинство из них сами были жителями Ленинграда и получали блокадный паек — пять галет в день на двоих человек.

Подвиг первой женщины-водолаза в СССР Нины Соколовой Тем, что у Ленинграда были связь, электричество и бензопровод, город обязан главному инженеру-гидротехнику Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) Нине Соколовой. Она была не только талантливым и высококлассным специалистом, но и первой в СССР женщиной-водолазом.

Интересно Во время советско-финской войны Соколова руководила постройкой дискантного причала в Баренцевом море, а к началу Великой Отечественной стала главным инженером 27-го отряда ЭПРОН. Во время советско-финской войны Соколова руководила постройкой дискантного причала в Баренцевом море, а к началу Великой Отечественной стала главным инженером 27-го отряда ЭПРОН.

Ее подразделение восстанавливало подводные коммуникации на Ладоге после немецких бомбежек и поднимало затонувшие оружие и грузы. Водолазам, живущим на скудном пайке, приходилось практически безвылазно находиться в ледяной воде под постоянными бомбардировками. Нину Соколову однажды даже контузило из-за близкого взрыва в воде. Женщина и ее команда часто работали совсем неподалеку от немецких позиций: приходилось маскироваться, чтобы не попасть под огонь.

Связь в блокадном Ленинграде Осенью 1941 года город остался без связи с Большой землей — не работала ни одна наземная линия передачи. Водолазы решили протянуть телефонный кабель по дну Ладожского озера. Несколько попыток закончилось неудачно: провода рвались спустя пару дней. Проблему решил сверхпрочный кабель, который нашелся на заводе в Кронштадте. Водолазы ЭПРОН 10 дней проработали на дне, к 30 октября 1941 года связь Ленинграда с остальной страной восстановили. С тех пор она не прерывалась ни на день.

Фото: Global Look Press

Подводный бензопровод к Ленинграду Добившись успеха со связью, Нина Соколова решилась на прокладку бензопровода. Горючее доставляли в город бензовозами, но место на Дороге жизни было нужнее грузовикам, эвакуирующим людей и везущим еду жителям Ленинграда. Работа началась весной 1942 года. Водолазы трудились по ночам: заходили в воду вблизи Осиновецкого маяка, где деревья прикрывали их от самолетов фашистов. Соколова постоянно опускалась на дно со своей группой. Спустя 43 дня все было готово.

ЭПРОН проложил 29 километров трубопровода, 21 из которых проходил под водой, порой на глубине 35 метров. За время работы успели построить насосные станции и накопительные резервуары. С июня 1942-го по март 1943-го Ленинград получил 50 тонн горючего по трубопроводу. Немцы так и не узнали, что прямо рядом с ними работало это гениальное сооружение. Как «советская русалочка» Соколова вернула Ленинграду электричество Осенью 1942 года Соколова вместе со своей командой воплотила в жизнь еще один важный проект. Водолазы протянули по дну озера провода до Волховской гидроэлектростанции.

Интересно ЭПРОН проложил несколько электрических кабелей, которые снабжали Ленинград электричеством. Но сама Нина Соколова получила серьезное ранение. ЭПРОН проложил несколько электрических кабелей, которые снабжали Ленинград электричеством. Но сама Нина Соколова получила серьезное ранение.

Память о Дороге жизни: мемориалы Подвиг работников Дороги жизни и защитников блокадного Ленинграда увековечили в семи монументах, стоящих на ее сухопутной части. Все они входят в мемориальный комплекс «Зеленый пояс Славы», который целиком охватывает рубежи обороны Ленинграда. Вдоль автомобильной и железнодорожной части Дороги жизни установили 102 памятных столба. Трасса проходит недалеко от Всеволожска. Мемориальный комплекс «Цветок жизни» Белый каменный цветок на 10-метровом стебле стоит на высоком берегу реки Лубьи во Всеволожском районе Ленинградской области. На его лепестках вырезана надпись: «Пусть всегда будет солнце».

От мемориала простирается 40-метровая лестница, а после начинается березовая аллея Дружбы. За ней на насыпном холме установлены каменные плиты со строками из дневника Тани Савичевой — ленинградской пионерки, которая потеряла всю семью в первую блокадную зиму. Школьницу вывезли на Большую землю в 1944 году, но истощенный голодом юный организм не выдержал — девочка умерла. «Разорванное кольцо» на Дороге жизни Мемориал расположился на западном берегу Ладожского озера в деревне Кокорево. Две семиметровые «полуторки» символизируют кольцо блокады Ленинграда, а просвет между ними — Дорогу жизни. Внизу, на бетоне, отпечатаны протекторы шин: здесь грузовики съезжали на лед.

«Полуторка» Мемориал, увековечивший память о подвиге водителей, тоже расположен во Всеволожске, через который проходит Дорога жизни. Вылитую из бронзы «полуторку» в натуральную величину иногда называют «памятником машине-солдату». Его расположили там, где в годы блокады шли самые массированные обстрелы.

«Катюша» Легендарные установки «Катюша» прикрывали грузовики, идущие по Дороге жизни, от непрекращающихся атак фашистов. Немцы всеми силами пытались уничтожить последнюю нить между Ленинградом и Большой землей. В память об этом на мемориальной трассе установили памятник: пять 14-метровых балок, устремленных в небо.

Мемориал «Переправа» Стела в поселке имени Морозова на правом берегу Невы стоит на месте, где после прорыва блокады возвели железную дорогу через реку. Именно она связала Ленинград с Большой землей.

Румболовская гора Мемориал на Дороге жизни неподалеку от перекрестка с Колтушским шоссе во Всеволожске выполнен в виде металлических листьев дуба и лавра. Они символизируют жизнь и силу, а желудь перед ними — новую жизнь.

Ежегодный международный зимний марафон на Дороге жизни Начало традиции положил житель блокадного Ленинграда Григорий Колгашкин. Вместе с единомышленниками он впервые пробежал 39 километров по сухопутному маршруту Дороги жизни в свой день рождения — 21 января 1970 года. Бегуны преодолели путь от «Разорванного кольца» до «Цветка жизни». С тех пор зимнее состязание стало ежегодным. В 1973 году, в честь 30-летия прорыва блокады, маршрут расширили, он растянулся на 42 километра 195 метров. В 1975-м марафон получил всесоюзное признание, а журнал «Физкультура и спорт» стал вручать призы победителям. В 1980 году в нем участвовали до трех тысяч бегунов, а в 1991-м состязание стало международным. Уникальный зимний марафон «Дорога жизни» проводят по сей день. В 2025 году он прошел 26 января.