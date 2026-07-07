07 июля 2026 00:02 День семьи как пропуск к счастливому будущему. Почему 8 июля станет вдвойне символичной датой для влюбленных Управление ЗАГС Подмосковья: в День семьи в регионе поженятся более 200 пар 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Многие пары планируют бракосочетание задолго до торжества и тщательно выбирают дату. Заявление можно подавать уже за год до свадьбы. В этом году вышло любопытное совпадение: запись на самую красивую и, предположительно, самую востребованную дату для свадьбы в 2027 году откроется в Подмосковье в День семьи, любви и верности — 8 июля.

Выигрышные сочетания

Традиционно свадебный ажиотаж приходится на красивые даты — зеркальные, с повторением чисел. В 2027 году самыми востребованными датами будут те, в которых есть цифра 27 или сочетание двойки и семерки, спрогнозировали в управлении ЗАГС Министерства социального развития Московской области. Лидерами станут 7 июля (07.07.27) и 27 июля (27.07.27). Заявления на регистрацию брака принимаются не ранее чем за 12 месяцев до даты регистрации. То есть, чтобы пожениться 27 июля следующего года, можно подать заявление уже 28 июля 2026-го. А на бракосочетание 7 июля 2027 года можно записаться 8 июля 2026 года — в День семьи, любви и верности.

Слоты на красивые даты занимаются задолго до их наступления. На сегодняшний день на даты 26.07.2026 и 08.08.2026 свободных слотов практически не осталось. пресс-служба управления ЗАГС Министерства соцразвития Подмосковья

Кстати, в нумерологии сочетание двоек и семерок символизирует глубокую духовную связь, основанную на тепле, поддержке и уважении. Комбинации из двоек и семерок символизируют веру в себя и свой путь. Что касается даты 07.07.2027, то заключенный в нее союз эзотерики считают потенциально крепким и гармоничным: партнеры будут развиваться вместе, сохранят взаимопонимание и интеллектуальную связь. Возникающие трудности такие пары тоже будут преодолевать сообща, чутко прислушиваясь к мнению друг друга.

Жили счастливо и умерли в один день

А символика Дня любви, семьи и верности ясна и без нумерологии. Этот день еще раз напоминает о ценностях, которые и так стоят у большинства на первом месте: супружеской верности, заботе о детях и домашнем очаге. Праздник приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. По преданию, крестьянка Феврония, обладавшая даром врачевания, исцелила муромского князя Петра от язв, которые он получил после победы над змеем. Его кровь попала на тело Петра. Князю было видение, что помочь ему сможет только Феврония, и он обратился к ней. Девушка согласилась, но взамен попросила взять ее в жены. Вначале Петр нарушил обещание, но болезнь вернулась, он снова обратился к Февронии и все-таки женился. Брак «по расчету» оказался очень счастливым. Когда муромские бояре, недовольные происхождением Февронии, потребовали от князя бросить ее, супруг предпочел уехать вместе с ней, отказавшись от власти.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но в Муроме начались сложные, смутные времена, и вскоре бояре сами упросили Петра и Февронию вернуться. Впоследствии бывшая крестьянка добрыми делами заслужила любовь народа. В конце жизни супруги приняли монашеский постриг и молились о том, чтобы Бог забрал их к себе в один день. Так и случилось — они умерли 8 июля 1228 года. По легенде, тела находились в разных обителях, но на следующий день их обнаружили в одном гробу. Так повторялось несколько раз, пока их вопреки канонам не оставили вместе. Через 300 лет после смерти Петра и Февронию Муромских причислили к лику святых. В начале 2000-х к дню памяти княжеской четы приурочили день города в Муроме.

Как появился День семьи и как его отмечают в России

В 2006 году жители Мурома собрали около 20 тысяч подписей под обращением об учреждении ежегодного всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в память о Петре и Февронии. Власти поддержали инициативу. Впервые праздник отметили через два года. Официальный статус государственного он получил в 2022-м. Символом праздника считается ромашка. В этот день принято проводить время с семьей, дарить близким букеты ромашек. Устраиваются и массовые мероприятия: фестивали, концерты, мастер-классы. Супругам, живущим в браке более 25 лет, воспитывающим детей и известным своей активной гражданской позицией, вручают медали «За любовь и верность».

Нетрудно догадаться, что влюбленные часто выбирают День семьи для заключения брака. В 2026 году в Подмосковье 8 июля поженятся более 200 пар. Наибольшей популярностью у заявителей пользуются отделы ЗАГС в Мытищах, Люберцах, Наро-Фоминске и Долгопрудном. Большая часть заявителей в Московской области предпочитают проведение церемонии в отделах ЗАГС. Однако растет популярность регистраций на нестандартных площадках. В 2026 году на выездные церемонии — в парках, музеях, ДК и так далее — пришлось 10% поданных заявлений. Это на 4% больше, чем в 2025-м. Менее востребованы неторжественные регистрации — 5%.