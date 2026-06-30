Сегодня 05:07 «Если сильно верить, все сбудется». Зачем пары женятся в зеркальные даты Свадебная ведущая Волкова: молодожены верят, что зеркальные даты приносят удачу 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Шоумен Тимур Родригез женился на актрисе Кате Кабак в зеркальную дату — 26 июня 2026 года (26.06.26). В этот день свадебный бум наблюдался по всей России. В чем смысл выбора красивых дат для торжества и какие еще знаменитости поддержали эту традицию — в материале 360.ru.

Энергетически заряженные дни

Зеркальная дата — это день, числовой код которого одинаково читается справа налево и слева направо. Нумерологи и эзотерики считают такие даты — палиндромы — энергетически заряженными на гармонию и созидание. Они верят, что эти дни идеально подходят для создания семьи. В народе эту идею охотно подхватывают даже те, кто не разбирается в нумерологии и не верит в магию чисел. В зеркальные и просто красивые даты в России регулярно наблюдается свадебный бум. Например, 26 июня 2026 года — в дату-палиндром, которая еще и выпала на пятницу, — в Ростовской области поженились 615 пар, в Тульской — 333, в Ленинградской — свыше 250.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Я не сильно верю в то, что такие даты магические, но они красивые. Молодоженам нравятся красивые даты, зеркальные в том числе. Эзотерики говорят, что зеркальные даты — очень сильные, и пары, которые в них женятся, будут счастливы. Но это, конечно, недоказуемо», — отметила в беседе с 360.ru свадебная ведущая Наталья Волкова. Но, пожалуй, главный аспект здесь психологический: на что люди настраиваются, то зачастую и получают.

Многие пары придают этому огромное значение. Они верят, что такие даты приносят удачу. Наверное, в этом есть какая-то правда. Я не разуверяю ребят. Если сильно верить, что та или иная дата принесет счастье, так оно и будет. Наталья Волкова Организатор, свадебная ведущая

В этом году даты-палиндромы будут повторяться каждый месяц 26-го числа (26.07.26, 26.08.26 и так далее). Никто не отменял и красоту простых совпадений числа и месяца, актуальных каждый год: 08.08, 09.09. Наконец, есть символичные даты, которые считаются благоприятными для заключения брака: День семьи, любви и верности (8 июля), Покров Пресвятой Богородицы (согласно поверью, Богоматерь покровительствует бракам, заключенным в этот день). В общем, для пар, планирующих свадьбу, выбор есть. Вопрос, есть ли смысл гнаться за красотой даты, остается открытым, но в принципе в небольших суевериях нет ничего плохого, особенно если они помогают влюбленным почувствовать себя уверенно на пороге семейной жизни.

Красота в каждой детали

Подобные даты особенно часто выбирают для бракосочетания знаменитости. Возможно, дело в том, что их свадьбы всегда привлекают внимание прессы и поклонников, и парам важно, чтобы идеально было все, вплоть до чисел в паспорте. Телеведущая Виктория Лопырева и бизнесмен Игорь Булатов поженились 12 декабря 2019 года (12.12.2019) — в симметричную дату: сумма цифр в числе 2019 составляет 12. Балерина Анастасия Волочкова и бизнесмен Игорь Вдовин устроили свадебную церемонию 7 июля 2007 года (07.07.07) — правда, как потом выяснилось, сам брак так и не зарегистрировали. Миллиардер Роман Ротенберг женился на модели Галине Кеда 18 июля 2018 года (18.08.18). Не всем красивые даты принесли счастье. Волочкова и ее избранник разошлись всего год спустя, а у Лопыревой и Булатова, по слухам, был серьезный кризис в отношениях. Но пока кажется, что 46-летнему Тимуру Родригезу и его 35-летней новой супруге Кате Кабак подобное не грозит.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Они вместе с 2023 года, но познакомились в компании друзей около 15 лет назад и периодически пересекались на мероприятиях. Шоумен признавался журналистам, что всегда чувствовал свое совпадение с Кабак на энергетическом уровне и радовался каждой встрече, когда оба еще были несвободны. (Родригез 16 лет был женат на Анне Девочкиной, у них двое сыновей; у Кабак есть дочь от брака с бизнесменом по имени Андрей.) Она делилась тем, что не жаждала предложения руки и сердца, потому что прекрасно себя чувствовала с шоуменом и без штампа в паспорте. «В этих отношениях у меня есть ощущение такой гармонии и спокойствия, мы и так уже жили как семья. Все было настолько естественно и хорошо, что я просто наслаждалась тем, что между нами происходит», — рассказывала она StarHit. Они будто бы не нуждались в дополнительных подтверждениях того, что их брак будет гармоничным. Возможно, дату они выбрали просто для красоты — как и платье невесты более чем за 90 тысяч рублей.