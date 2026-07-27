27 июля 2026 23:48 Проверка долгов и родства: что изменилось в правилах вступления в наследство Нотариус Радченко: родственники могут не вступать в наследство, узнав о долгах Фото: Christoph Soeder/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Законы

Россия

Недвижимость

Деньги

Госуслуги

С внедрением информационных технологий оказание госуслуг становится все проще. Нововведения затронули и процесс вступления в наследство: в 2026 году появилась возможность проверить родственные связи через единый реестр ЗАГС, поднять кредитную историю покойного и провести некоторые бюрократические процедуры онлайн. Как это работает, разобрался 360.ru.

Поиск родственников через единый реестр ЗАГС Нотариусам дали доступ к Единому федеральному регистру населения страны для получения большого массива данных от МВД, Федеральной налоговой службы, ЗАГС и других органов власти, включая записи актов гражданского состояния, сведения о детях и родственных связях человека. Нотариус Москвы, вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко пояснил, что это серьезно оптимизировало процесс.

Раньше нужно было гонять людей за справками и доказательствами, а сейчас зачастую мы можем самостоятельно просто запросить: если эти сведения в доступе, внесены в базу как следует, то не нужно бегать и искать. Илья Радченко

Кроме того, возможность получить информацию напрямую исключила возможность вступить в наследство по поддельным документам. Собеседник 360.ru сообщил, что в десятках случаев наследство оформляли по подложным свидетельствам о браке или рождении или еще каким-то документам. «Сейчас такой проблемы, считается, практически не осталось. Если только документ заграничный», — заявил он.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Если при проверке выяснится, что информация в электронной базе не совпадает с данными из документов в бумажном виде, наследникам все-таки придется лично посетить инстанции. Радченко подчеркнул, что достаточно обратиться в МФЦ либо напрямую в ЗАГС. Долги покойного: как узнать кредитную историю О долгах покойного наследники могут узнать от нотариуса. После открытия наследственного дела он обратится в Центральный каталог кредитных историй, затем запросит отчет о факте задолженности и их сумме. Процедуру вступления в наследство, по словам Радченко, нововведение не изменило. Но помогло родственникам решить, стоит ли в принципе ввязываться в это предприятие.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Это дает некую дополнительную информацию, имея которую они могут решить, принимать или отказаться. То есть могут принять наследство либо получить информацию о больших долгах и отказаться от него, пока еще не истек срок», — сказал он. Идентификация по биометрии онлайн Сделки с недвижимостью, в том числе передачу прав по наследству, можно оформлять онлайн. Такая возможность появилась с 1 июля 2026 года для физлиц. Подписание документов проходит на «Госуслугах» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и биометрических данных, таких как отпечаток пальца, лицо или голос. После сверки данных система передаст информацию в Росреестр и, если нет нарушений, право собственности зарегистрируют в электронном виде.

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU / www.globallookpress.com

«Для наследников хлопот становится меньше. Процедура регистрации прав на недвижимость сейчас занимает один день», — обратил внимание Радченко. Оспаривание договора дарения через суд Некоторые россияне решают вопрос наследства еще до своей смерти, оформляя договор дарения. Судебный юрист Дмитрий Островский в разговоре с 360.ru опроверг информацию о том, что суды стали чаще признавать эти документы недействительными, если их оформили незадолго до ухода человека из жизни. «Это относительная статистика, на самом деле. У нас нет прецедентного права в стране, и каждый случай рассматривается отдельно в соответствии с нормами действующего законодательства», — сказал он.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Недовольные родственники, как и прежде, могут оспорить договор дарения. Островский рассказал, что суды признавали его недействительным в связи с тем, что даритель не мог осознавать характер своих действий. Для этого назначали посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, при которой анализировали медицинские документы и результаты судебной экспертизы.

Участники сделки договора дарения очень часто забывают, что он должен быть точно так же, как и любой другой договор, исполнен. Недостаточно просто пойти к специалисту и сдать его на регистрацию. <…> Мы должны жить в этой квартире, платить коммунальные платежи, налоги. Дмитрий Островский