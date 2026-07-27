Проверка долгов и родства: что изменилось в правилах вступления в наследство
Нотариус Радченко: родственники могут не вступать в наследство, узнав о долгах
С внедрением информационных технологий оказание госуслуг становится все проще. Нововведения затронули и процесс вступления в наследство: в 2026 году появилась возможность проверить родственные связи через единый реестр ЗАГС, поднять кредитную историю покойного и провести некоторые бюрократические процедуры онлайн. Как это работает, разобрался 360.ru.
Поиск родственников через единый реестр ЗАГС
Нотариусам дали доступ к Единому федеральному регистру населения страны для получения большого массива данных от МВД, Федеральной налоговой службы, ЗАГС и других органов власти, включая записи актов гражданского состояния, сведения о детях и родственных связях человека. Нотариус Москвы, вице-президент Московской городской нотариальной палаты Илья Радченко пояснил, что это серьезно оптимизировало процесс.
Раньше нужно было гонять людей за справками и доказательствами, а сейчас зачастую мы можем самостоятельно просто запросить: если эти сведения в доступе, внесены в базу как следует, то не нужно бегать и искать.
Илья Радченко
Кроме того, возможность получить информацию напрямую исключила возможность вступить в наследство по поддельным документам. Собеседник 360.ru сообщил, что в десятках случаев наследство оформляли по подложным свидетельствам о браке или рождении или еще каким-то документам.
«Сейчас такой проблемы, считается, практически не осталось. Если только документ заграничный», — заявил он.
Если при проверке выяснится, что информация в электронной базе не совпадает с данными из документов в бумажном виде, наследникам все-таки придется лично посетить инстанции. Радченко подчеркнул, что достаточно обратиться в МФЦ либо напрямую в ЗАГС.
Долги покойного: как узнать кредитную историю
О долгах покойного наследники могут узнать от нотариуса. После открытия наследственного дела он обратится в Центральный каталог кредитных историй, затем запросит отчет о факте задолженности и их сумме.
Процедуру вступления в наследство, по словам Радченко, нововведение не изменило. Но помогло родственникам решить, стоит ли в принципе ввязываться в это предприятие.
«Это дает некую дополнительную информацию, имея которую они могут решить, принимать или отказаться. То есть могут принять наследство либо получить информацию о больших долгах и отказаться от него, пока еще не истек срок», — сказал он.
Идентификация по биометрии онлайн
Сделки с недвижимостью, в том числе передачу прав по наследству, можно оформлять онлайн. Такая возможность появилась с 1 июля 2026 года для физлиц.
Подписание документов проходит на «Госуслугах» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и биометрических данных, таких как отпечаток пальца, лицо или голос. После сверки данных система передаст информацию в Росреестр и, если нет нарушений, право собственности зарегистрируют в электронном виде.
«Для наследников хлопот становится меньше. Процедура регистрации прав на недвижимость сейчас занимает один день», — обратил внимание Радченко.
Оспаривание договора дарения через суд
Некоторые россияне решают вопрос наследства еще до своей смерти, оформляя договор дарения. Судебный юрист Дмитрий Островский в разговоре с 360.ru опроверг информацию о том, что суды стали чаще признавать эти документы недействительными, если их оформили незадолго до ухода человека из жизни.
«Это относительная статистика, на самом деле. У нас нет прецедентного права в стране, и каждый случай рассматривается отдельно в соответствии с нормами действующего законодательства», — сказал он.
Недовольные родственники, как и прежде, могут оспорить договор дарения. Островский рассказал, что суды признавали его недействительным в связи с тем, что даритель не мог осознавать характер своих действий. Для этого назначали посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, при которой анализировали медицинские документы и результаты судебной экспертизы.
Участники сделки договора дарения очень часто забывают, что он должен быть точно так же, как и любой другой договор, исполнен. Недостаточно просто пойти к специалисту и сдать его на регистрацию. <…> Мы должны жить в этой квартире, платить коммунальные платежи, налоги.
Дмитрий Островский
Чтобы избежать тяжб, Островский посоветовал решать вопрос тщательно, на уровне семейного совета. Заключив договор дарения при жизни старшего родственника, следует исполнить его, иначе сделку признают формальной, без надлежащих правовых последствий.