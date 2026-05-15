Адвокат Ковалевская заявила, что защитить имущество может только завещание

Завещание — это единственный документ, который гарантирует исполнение ваших имущественных распоряжений после смерти. В отличие от так называемой «последней воли», которая может быть оформлена в виде письма, записки или даже устного пожелания, завещание имеет обязательную юридическую силу. Об этом рассказала член Адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская сайту «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам эксперта, ключевое отличие заключается в форме и содержании. Завещание обязательно должно быть заверено нотариусом, который проверяет дееспособность человека и убеждается, что он понимает значение своих действий.

В завещании указываются только имущественные распоряжения — кому достанется квартира, машина или деньги. «Последняя воля» может касаться и других вопросов, например, пожеланий относительно похорон или судьбы домашних животных, но такие распоряжения не имеют юридической силы.

Юрист также напомнила о понятии обязательной доли. Даже если в завещании указано, что все имущество переходит, например, супругу, несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родители наследодателя все равно имеют право на часть наследства по закону. Нотариальное оформление делает завещание надежным инструментом, который сложно оспорить, подытожила Ковалевская.