Экономист Хачатурян отметил, что узнать о вкладах умершего родственника можно у нотариуса

Для того чтобы выяснить, были ли у умершего родственника банковские вклады, нужно обратиться к нотариусу. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян в интервью URA.RU .

«Чтобы официально узнать о наличии вкладов покойного близкого, необходимо обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего в течение шести месяцев с даты смерти», — уточнил эксперт.

Он добавил, что если срок пропущен, его можно восстановить через суд при наличии уважительной причины, например, отсутствии информации о смерти. Затем нужно подать заявление о принятии наследства.

Потребуются следующие документы: паспорт наследника, свидетельство о смерти наследодателя, документы, подтверждающие родство, завещание или завещательное распоряжение (если есть), а также документы о последнем месте жительства наследодателя для подтверждения места открытия наследства.

Полезно предоставить нотариусу информацию о банках, где могли быть открыты счета, номерах карт, договорах вклада, если они найдены среди личных вещей умершего. Это ускорит поиск активов.