Адвокат Фаст рассказала, что при отказе от наследства родственники могут не гасить долги покойного

Вступление в наследство — это не только получение имущества, но и возможные долговые обязательства. Председатель регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Фаст разъяснила НИА «Нижний Новгород» , что принять наследство частично невозможно: вместе с имуществом наследник получает и долги покойного.

«Если вы принимаете наследство, вы, значит, принимаете и долги. Обезопасить себя можно только одним способом — не принимать наследство», — отметила Фаст.

Однако размер ответственности ограничен стоимостью полученного имущества. Взыскать с наследника больше, чем стоит наследство, нельзя. Также стоит учитывать, что требования кредиторов могут появиться не сразу, а спустя некоторое время после вступления в наследство.

«Они могут появиться потом, так как люди могут предъявить их и позднее. Этот вопрос решается индивидуально», — добавила адвокат.

Если после смерти человека осталось только долги, наследники не обязаны их погашать.