Юрист Карпов предупредил, что вступление в наследство может обернуться долгами

При получении недвижимости в наследство наследники могут столкнуться с непредвиденными рисками и обязанностями. Об этом сообщил генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов в беседе с сайтом Lenta.ru .

Одним из основных рисков является возможность перехода долгов наследодателя к наследникам. Если у умершего были кредиты или другие финансовые обязательства, кредиторы могут предъявить свои требования к наследникам в пределах стоимости принятого наследства, отметило ИА НСН.

Карпов также предупредил о возможной конкуренции среди наследников. Иногда обнаруживаются другие претенденты на имущество, включая тех, кто имеет право на обязательную долю. Кроме того, могут возникнуть споры об оспаривании завещания.

Объекты со специальным правовым статусом, такие как земельные участки сельскохозяйственного назначения или объекты культурного наследия, требуют особого внимания. Их использование должно соответствовать целевому назначению, иначе собственник может столкнуться со штрафами или даже риском изъятия имущества.

Кроме того, наследник может оказаться втянутым в уже существующие судебные процессы, связанные с недвижимостью.

«Поэтому перед принятием наследства стоит расспросить нотариуса о наследстве, а также максимально подробно изучить правовую историю объекта самостоятельно: проверить наличие долгов, арестов, залогов, судебных споров, ограничений и обременений», — заключил эксперт.

Закон дает наследникам шесть месяцев на принятие решения, и это время стоит использовать для тщательной юридической проверки.