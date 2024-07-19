20 июля 2024 01:18 Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича Журналист WSJ Гершкович получил 16 лет лишения свободы 0 0 0 Фото: Личная страница Эвана Гершковича / «ВКонтакте» Общество

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Задержание Эвана Гершковича

Обвиняемый в шпионаже журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович получил 16 лет колонии строгого режима. Такое решение вынес Свердловский областной суд. Само разбирательство оказалось недолгим и заняло всего два заседания. Своей вины журналист не признал. 360.ru восстановил историю Гершковича с момента его задержания, а также узнал его перспективы.

Последняя командировка Эвана Гершковича

Короткий релиз о задержании корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича Центр общественных связей ФСБ выпустил 30 марта 2023 года. В сообщении говорилось, что аккредитованного при Министерстве иностранных дел сотрудника московского бюро американской газеты задержали в Екатеринбурге при сборе сведений, составляющих государственную тайну.

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники ведомства установили, что Гершкович действовал по заданию американской стороны, выясняя подробности о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. При попытке получения секретных сведений его задержали в рамках уголовного дела о шпионаже. Гершкович жил в России уже шесть лет. Сын эмигрантов из Советского Союза прекрасно говорил по-русски. До этого в Екатеринбург журналист прилетал за две недели до задержания. Тогда он взял интервью у пиарщика Ярослава Ширшикова об отношении россиян к ЧВК «Вагнер». После задержания журналиста доставили в Москву, где Лефортовский суд Москвы отправил его в следственный изолятор.

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день в общении с журналистами заявил, что Гершковича задержали с поличным. Он добавил, что знаком со статьями американца, но не готов давать им оценку.

«Кто ведет нормальную журналистскую деятельность, смогут дальше работать, если у них есть действующая аккредитация. Проблем здесь никаких не будет», — добавил Песков, отвечая на вопрос об опасности для других сотрудников московской редакции The Wall Street Journal. Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что с документами у Гершковича никаких проблем не было. Он подчеркнул, что в России корреспондент находился легально.

«По журналистской деятельности к нему не было претензий», — пояснил он.

Фото: РИА «Новости»

Первые детали по делу Гершковича раскрыл депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который дал журналисту интервью в ходе его последней поездки в Екатеринбург. Он пояснил, что журналист спрашивал у него про оборонные предприятия города и уточнял, могут ли они перепрофилировать производство, сколько смен на заводах. Но ответов не добился.

Реакция США на арест Эвана Гершковича

Редакция The Wall Street Journal выпустила колонку, в которой призвала власти США дать симметричный ответ на арест своего сотрудника и выслать из страны всех российских журналистов. Свое требование авторы адресовали президенту Джо Байдену.

«План сейчас не заключается не в этом», — ответил глава государства. Он также обратился к правительству России с просьбой освободить Гершковича.

В начале апреля судьбу арестованного журналиста обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: РИА «Новости»

Глава внешнеполитического ведомства объяснил американскому коллеге, что судьбу корреспондента определит суд, так как он под под прикрытием журналистской деятельности занимался получением секретных сведений и попался прямо на месте преступления.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, отвечая на вопросы о возможном обмене Гершковича, заявил, что этот вопрос могут обсудить спецслужбы двух стран, но только после судебного вердикта.

Но это предупреждение не остановило американцев. В конце 2023 года глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о нескольких отвергнутых предложениях российской стороны об обмене Эвана Гершковича, а также осужденного в России бывшего американского пехотинца Пола Уилана.

О том, что переговоры спецслужб действительно идут, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. Глава государства подчеркнул, что считает Гершковича шпионом, но допускает его освобождение в ответ на определенные шаги США.

Фото: РИА «Новости»

«Спецслужбы ведут переговоры по освобождению Гершковича, на решение проблемы табу нет, однако существуют определенные условия», — заявил Путин.

На выступление российского лидера отреагировали в редакции The Wall Street Journal. Там заявили, что возможность сделки дала им надежду на возвращение коллеги. От чрезмерной эйфории американскую редакцию предостерег официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что спецслужбы предпочитают вести переговоры без лишнего внимания.

Фото: РИА «Новости»

«Определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности создает проблемы и препятствует результатам в этом процессе», — сказал он.

Судебное над Эваном Гершковичем

Генеральная прокуратура передала материалы с обвинительным заключением по делу журналиста Эвана Гершковича в суд для рассмотрения по существу 13 июня. В ведомстве заявили, что обвиняемый в шпионаже журналист действовал по указанию ЦРУ и собирал данные о работе предприятия «Уралвагонзавод», где выпускают и ремонтируют военную технику.

К таким выводам в ходе расследования пришли следователи ФСБ России, которые также установили, что свои незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением мер конспирации.

Фото: РИА «Новости»

Спустя еще 13 дней прошло первое судебное заседание. Так как в материалах дела находились сведения, имеющие гриф секретности, то процесс сделали закрытым. Собравшихся в здании журналистов пропустили для протокольной съемки. Также на первое заседание приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и сотрудник визового отдела посольства Микаль Дарбинян. Общаться с прессой они не захотели.

Несмотря на закрытость процесса, журналисты узнали, что свидетелем со стороны обвинения стал депутат Вячеслав Вегнер, у которого Гершкович брал интервью, после которого его задержали.

Фото: Соцсети

Прокурор потребовал в качестве наказания для журналиста 18 лет лишения свободы при максимально предусмотренных статьей о шпионаже 20 годах. Суд сократил это требование и приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы. Кроме того, приговор предусматривал уничтожение мобильного телефона и блокнота журналиста, а также взыскание с него 6,7 тысячи рублей компенсации процессуальных издержек.

Будущее Эвана Гершковича: обмен или условно-досрочное освобождение

На приговор журналисту отреагировал президент США Джо Байден. Он заявил, что не откажется от попыток освобождения сотрудника The Wall Street Journal.

«Мы упорно добиваемся освобождения Эвана Гершковича и продолжим это делать», — заявил глава государства.

Фото: РИА «Новости»

Ставший кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал добиться освобождения журналиста после победы на выборах. Об этом он говорил еще в апреле 2024 года, не забывая упомянуть своего главного конкурента — действующего лидера страны. «Вот разница между мной и Байденом: я добьюсь его (Гершковича — прим. ред.) освобождения», — подчеркнул политик. О продолжении переговоров по линии спецслужб США и России за два дня до приговора заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Совете безопасности ООН.

Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Член совета по правам при президенте России Ева Меркачева не исключила, что Гершковича все же обменяют, но только после этапирования в колонию. «Во-первых, о возможном обмене говорил президент России. Во-вторых, The Wall Street Journal будет бороться за него. Журналисты в США умеют добиваться от своего правительства действий. Думаю, они сделают все, чтобы Штаты попросили Россию об обмене на любых условиях», — написала она в своем Telegram-канале.

Правозащитница добавила, что вероятнее всего, отбывать наказание Гершкович станет в мордовской колонии, где самое большое количество иностранцев, включая еще одного осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Фото: РИА «Новости»

Эван Гершкович не проведет в колонии все назначенные 16 лет, так как в зачет срока пойдет время проведенное в СИЗО. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил адвокат Олег Матюнин. Он пояснил, что в итоге срок в колонии составит 14 лет и девять месяцев, то есть до 1 апреля 2039 года. При этом журналист может выйти и раньше по условно-досрочному освобождению. Но так как «шпионаж» — тяжкая статья, то для подачи заявления Гершковичу придется отбыть две трети наказания. Вопрос об УДО он сможет поднять не раньше 2033 года.