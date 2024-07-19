Журналисту WSJ Гершковичу вынесли приговор по делу о шпионаже

Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам за шпионаж

Обвиняемого в шпионаже в пользу американских спецслужб журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

В ходе разбирательства своей вины журналист не признал. Прокуратура требовала назначить подсудимому наказание в 18 лет.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. По данным ФСБ, американский журналист занимался сбором секретных данных о предприятии оборонно-промышленного комплекса России. По неподтвержденным данным, речь шла об «Уралвагонзаводе».

До начала судебного разбирательства Гершкович находился под арестом в Лефортовском суде Москвы.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что деятельность Эвана Гершковича в России «является шпионажем». При этом глава государства не исключил, что освобождение журналиста возможно, если западные партнеры сделают необходимые шаги.