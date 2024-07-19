США будут добиваться освобождения Гершковича

Байден заявил, что США продолжат добиваться освобождения Гершковича

Alsu Menibayeva
Фото: Alsu Menibayeva/Global Look Press

Власти США не откажутся от намерений добиться освобождения осужденного в России американского журналиста Эвана Гершковича. Об этом заявил президент страны Джо Байден, его слова привела пресс-служба Белого дома.

«Мы упорно добиваемся освобождения Эвана Гершковича и продолжим это делать», — заявил глава государства.

На судебном заседании в пятницу Гершковича приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу американских спецслужб. Журналист своей вины не признал, при этом сторона обвинения требовала для него 18 лет неволи. Заседание прошло в закрытом режиме в силу чувствительности обвинения, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. ФСБ утверждала, что он занимался сбором секретной информации о деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса России в Свердловской области.

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