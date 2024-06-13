Генпрокуратура передала в суд дело журналиста WSJ Гершковича о шпионаже

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Уголовное дело в отношении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича рассмотрит Свердловский областной суд. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Ведомство утвердило обвинительное заключение и направило в суд дело в отношении американского репортера, которого обвиняют в шпионаже. По версии следствия, подсудимый действовал по указанию ЦРУ и в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретные данные о работе предприятия «НПК „Уралвагонзавод“».

Американец соблюдал тщательные меры конспирации, указал RT.

Ранее московский суд продлил Гершковичу арест до 30 июня. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, между США и Россией ведутся переговоры об обмене журналиста.

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