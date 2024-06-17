Судебный процесс по делу Гершковича будет закрытым

Суд по делу журналиста WSJ Гершковича пройдет в закрытом режиме

Уголовное дело против американского журналиста Эвана Гершковича поступило в Свердловский областной суд. Первое заседание по нему состоится 26 июня, сообщили в пресс-службе инстанции.

Гершкович — сотрудник газеты The Wall Street Journal. Его задержали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года.

Против американца возбудили дело о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию ЦРУ занимался сбором секретной информации об оборонном предприятии «Уралвагонзавод» и его работе по выпуску и ремонту военной техники. Предварительное следствие провело следственное управление ФСБ.

Процесс по делу Гершковича в Свердловском областном суде будет проходить в закрытом режиме, подчеркнули в пресс-службе.

В феврале этого года оценку работе сотрудника WSJ в беседе с журналистом Такером Карлсоном дал президент Владимир Путин.

«Гершкович работал в России в интересах спецслужб США. Эта деятельность является шпионажем», — подчеркнул глава государства.

Также он не исключил, что российская сторона освободит фигуранта дела, если увидит определенные жесты со стороны своих партнеров.