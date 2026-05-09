09 мая 2026 19:22 Бойлер вместо тазика: как подготовиться к отключению горячей воды в Москве и Подмосковье Член комитета по ЖКХ ТПП Крохин: отказаться от отключений горячей воды нельзя 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

ЖКХ

Отопление

Россия

Правительство Москвы

Петр Бирюков

Москва

В Москве и Подмосковье приближается сезон плановых отключений горячей воды. Хотя этот период традиционно становится одним из главных летних стрессов для жителей, за ним стоит сложная инженерная необходимость. Как узнать, когда из крана будет литься только холодная вода, и как к этому подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь, разбирался 360.ru.

Когда отключат горячую воду в Москве Период отключения горячего водоснабжения в столице длится с мая по август включительно для подготовки коммуникаций к новому отопительному осенне-зимнему сезону, сообщил официальный сайт мэра Москвы. «Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, в ходе которых выявляем возможные ненадежные участки и своевременно их ремонтируем», — отметил замглавы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Максимальный срок отключения горячей воды в городе — 10 дней. Обойтись совсем без отключений не получится, поскольку любой системе для нормальной работы необходима профилактика.

Благодаря проводимым ежегодно подготовительным мероприятиям отопительные сезоны в столице проходят штатно. В общей сложности подготовим к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Петр Бирюков

Для удобства жителей на портале mos.ru заработал онлайн-сервис, через который можно узнать точные даты плановой приостановки горячего водоснабжения. Для этого достаточно указать в строке поиска адрес — улицу и номер дома.

Фото: РИА «Новости»

Информация также доступна через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» на вкладке «Услуги» и через сайт ПАО «МОЭК». Кроме того, на портале mos.ru есть возможность заблаговременной подписки на уведомления об отключениях. Для этого нужно добавить полный адрес в профиле и провести соответствующие настройки через подраздел «ЖКУ». Когда отключат горячую воду в Подмосковье В Подмосковье сезон отключений стартует в последних числах мая и завершится 31 августа, сообщила пресс-служба регионального правительства. Срок приостановки горячего водоснабжения может быть немного дольше, чем в пределах города, — максимум 14 дней. Министр энергетики региона Сергей Воропанов отметил: это неудобство — инвестиция в безопасность.

Проводя своевременный ремонт и модернизацию сетей летом, мы предотвращаем аварийные ситуации в холодное время года. Наша задача — сделать эти отключения как можно более короткими и предсказуемыми для жителей. Сергей Воропанов

В этот период специалисты ремонтируют и заменяют изношенные участки трубопроводов, обновляют оборудование котельных и насосных станций, проводят профилактику и гидравлические испытания.

Фото: РИА «Новости»

По словам Воропанова, в последние два года реализуется масштабная программа модернизации систем теплоснабжения. Ремонт уже начался на 329 объектах. Всего в нынешнем году обновят 224 котельные и 361 километр теплосетей. Как и в столице, жители Подмосковья могут заранее ознакомиться с графиком отключения воды по конкретным адресам. Для этого нужно указать улицу и дома на онлайн-карте коммунальных услуг МКД. Почему горячую воду отключают каждый год Несмотря на то что горячую воду отключают ежегодно, каждый раз многие россияне задаются вопросами: почему нельзя избежать приостановок снабжения и исчезнет ли когда-нибудь эта летняя традиция. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин напомнил, что еще в начале XX века большая часть страны перешла на централизованную систему тепло- и водоснабжения. У нее есть свои издержки, но плюсов куда больше. Особенно они ощущаются в разгар морозов.

Фото: РИА «Новости»

«Централизованная система — более надежная и экологически чистая. И, допустим, в России даже в холодное время года люди в квартирах ходят в шортах, как летом. Посмотрите на страны Европы: там жители зимой находятся у себя дома в верхней одежде», — отметил собеседник 360.ru. Крохин подчеркнул, что во многих государствах Европы, как правило, автономное и дорогое отопление: помещения отапливают за счет газа или электричества. Санитарные нормы тоже отличаются: для жилья в России — от +18 до +22 градусов. В европейских квартирах температура может опускаться до +15. Эксперт отметил: ежегодная опрессовка отопления — это рентген для труб. Если не проверить систему в летнее время года, зимой при -20 градусах возможный порыв на магистрали оставит без тепла целые кварталы, и это будут куда более ощутимые последствия, чем плановые отключения.

Когда задают вопрос, можно ли сократить срок отключений горячей воды или вовсе от него отказаться, ответ однозначный: нельзя. Константин Крохин

Собеседник 360.ru пояснил, что 10-14 дней — минимальный срок, за который специалисты успевают провести необходимый объем работ и обеспечить надежность систем. В ближайшие годы сокращать паузу никто не станет. Как подготовиться к отключениям: техника вместо тазика Для россиян, которым важно иметь горячую воду непрерывно, существует весьма простой способ решить этот вопрос — приобрести водонагреватель. «Существуют недорогие проточные водонагреватели или бойлеры с баком большого объема. Да, устройство будет использоваться лишь 10 дней в году, но зато позволит не лишаться комфорта. К тому же техника служит долго — до 20-30 лет», — сказал Крохин.

Фото: РИА «Новости»

Председатель Союза жилищных организаций Москвы также напомнил о способе пережить временные отключения, который активно применяли еще в советское время: сходить в гости к близким, по адресу которых другой график и есть горячая вода. «Раньше, когда водонагреватели были не так доступны, договаривались и ходили мыться к родственникам или друзьям. Это было и есть совершенно нормально, что люди идут навстречу друг другу», — отметил эксперт. А вот от распространенной привычки кипятить воду в тазиках или ведрах Крохин призвал отказаться: это опасно и может обернуться травмами и серьезными ожогами.