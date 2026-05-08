В Москве и Подмосковье опубликовали графики отключения горячей воды

Жителей московского региона предупредили о начале периода отключении горячей воды в 2026 году. График плановых отключений в Подмосковье уже опубликовали, посмотреть его можно в мобильном приложении «Добродел», сообщили в одноименном телеграм-канале .

Жителям Подмосковья следует зайти в приложение, авторизироваться, открыть раздел «Мой дом» и выбрать свой адрес или добавить новый. После открытия страницы пользователь увидит и сроки отключения горячей воды, и плановые даты отопительного периода. При желании можно подключить подписку на адрес, чтобы заранее получать уведомления о предстоящих отключениях.

В Москве горячую воду начнут отключать со второй декады мая. Москвичи смогут узнать график отключений по адресам на сайте мэра и правительства Москвы, а также на портале МОЭК.