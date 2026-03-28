Предложения по модернизации теплоснабжающих организаций направят в Минстрой России

На форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» в Красногорске представители теплоснабжающих и технологических компаний поделились успешными практиками работы. Мероприятие собрало более 500 участников.

Заместитель главного инженера по оперативной и диспетчерской работе ПАО «МОЭК» Сергей Крохин представил подходы к цифровизации и управлению производственными активами. Также обсуждались результаты перехода на двухтрубную систему теплоснабжения и методика внутритрубной диагностики состояния сетей.

Генеральный директор ГК «СОТЭКС» Илшат Нигматзянов представил решения по балансировке тепловых сетей. Они позволяют выравнивать параметры теплоснабжения у потребителя, снижать эксплуатационные затраты и управлять режимами работы системы с дистанционным контролем.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Подмосковье сегодня выступает площадкой, где формируются и проверяются на практике решения для модернизации теплоснабжения».

По итогам форума сформирован пакет из более чем 20 инициатив для дальнейшей проработки на региональном и федеральном уровнях. Предложения будут направлены в Минстрой России.

