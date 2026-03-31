Жители Бодайбо снова остались без горячей, холодной воды и отопления

Из-за аварии на сетях МУП «ТВК» в Бодайбо отключили отопление, холодную и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Изначально власти предупредили о временном отключении холодного водоснабжения примерно на час.

«В настоящий момент ведутся работы по поиску места утечки. Продолжительность аварийных работ уточняется», — указали в администрации.

Однако после диспетчер МУП «ТВК» сообщила об остановке котельной ЦОК-1: «Будут отсутствовать ГВС, ХВС, отопление».

Это уже не первые масштабные отключения в Бодайбо. Около месяца жители более чем 140 домов оставались без отопления и воды. В горпоселении ввели ЧС регионального масштаба. Пострадавшим обещали выплатить матпомощь из-за энергетического коллапса — по 15 тысяч рублей.

Главу Бодайбинского городского поселения Иркутской области Александра Ботвина задержали по подозрению в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.