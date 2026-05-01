Россияне стали тратить до 400 рублей на электричество для бойлера за сезон

В период ежегодного отключения горячей воды россияне тратят на электричество для накопительного бойлера от 270 до 400 рублей в среднем. Такой подсчет для РИА «Новости» сделал эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.

«Если накопительный бойлер используют 10 дней в году при отключении горячей воды в течение всего дня (не вытаскивая из розетки), то расход составляет 50-70 киловатт-час, что равно примерно 270-400 рублям за 10 дней», — рассказал эксперт.

Семья из двух-трех человек, использующая бойлер круглый год, потребляет от 1800 до 2500 киловатт-часов в год. По среднему тарифу это обходится в 10-14 тысяч рублей в год.

Годовые расходы на электроэнергию для бытовых приборов зависят от двух ключевых факторов: потребляемой мощности и тарифа на электроэнергию в регионе. В своих расчетах эксперт использовал средний по России тариф — 5,5 рублей за киловатт-час.

