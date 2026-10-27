Жительница Новосибирска попросила помочь перевезти собаку сына, вышедшего из комы в Сочи

Жительница Новосибирска Маргарита пытается перевезти из Сочи собаку своего сына Данила, который оказался в коме после нападения. Об этом она рассказал КП-Новосибирск .

По словам Маргариты, 23-летний Данил прожил в Сочи около четырех лет. Мама утверждает, что на него напали: столкнули с высоты примерно четырех метров на парковке. Парень получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому.

«Врачи давали самые мрачные прогнозы. Но сын выкарабкался: когда он очнулся, у него была полная амнезия, но сейчас Данил восстанавливается», — рассказала Маргарита.

Сейчас молодой человек вернулся в Новосибирск, самостоятельно передвигается и проходит реабилитацию. По словам матери, у него сохраняется общее снижение интеллекта, и он постоянно спрашивает про собаку Стеллу, которая после нападения осталась в Сочи у его бывшей девушки.

Семья пыталась отправить собаку поездом, но для этого нужно было выкупать целое купе стоимостью около 100 тыс. рублей и искать сопровождающего. Перевозка самолетом оказалась недоступной из-за дорогих прививок, справок и необходимости оплачивать передержку от 1700 рублей в сутки. Близкие ищут другие варианты и опасаются, что бывшая девушка Данила выгонит собаку на улицу.