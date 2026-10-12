Спрос российских пенсионеров на зимовку во Вьетнаме вырос на 40%

Интерес российских пенсионеров к зимовке во Вьетнаме увеличился на 40% за последние три года. Об этом сообщил Zvezdanews со ссылкой на столичные турагентства.

В турбизнесе отметили, что реальный поток может быть выше, так как пенсионеры часто покупают только авиабилеты. Популярным направлением стал курортный город Нячанг, где селятся пожилые путешественники из Новосибирска, Иркутска и Тюмени.

Пограничная служба Вьетнама зафиксировала рост числа россиян на 166% за год: за восемь месяцев 2026 года границу пересекли свыше миллиона граждан РФ. Провинция Кханьхоа за семь месяцев приняла более 734 тысяч иностранных туристов, 40% из которых составили граждане России.