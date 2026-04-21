Не только линейка. Что можно взять с собой на ЕГЭ-2026 — полный гид

Всего через месяц с небольшим, 1 июня, по всей России начнется основной этап сдачи Единого государственного экзамена, который продлится до 9 июля. Рособрнадзор опубликовал перечень предметов, которые выпускники могут взять в аудиторию. Что можно принести с собой, что нельзя и какова цена ошибки, разбирался 360.ru.

Что можно взять с собой на ЕГЭ в 2026 году По рекомендациям ведомства, с которыми ознакомилось РИА «Новости», база осталась неизменной. Абсолютно всем ученикам разрешено (или даже необходимо) иметь при себе на ЕГЭ: паспорт — без него не пустят в аудиторию;

черную гелевую ручку — запасная также допускается;

лекарства;

бутылку воды;

перекус — шоколадку, сухофрукты, бутерброд или другое. Ученики с ограниченными возможностями здоровья имеют право взять необходимые технические устройства.

Помимо общего перечня, действуют отдельные правила для определенных предметов. Так, Рособрнадзор разрешил взять непрограммируемый калькулятор на ЕГЭ по биологии, географии и химии. На сдачу математики допустимо принести линейку, не содержащую справочной информации, а на сдачу физики — и линейку, и непрограммируемый калькулятор. На ЕГЭ по литературе придется рассчитывать на организаторов: допустимо пользоваться орфографическим словарем, который школа предоставит на месте. Личные книги и словари брать с собой не рекомендуется. Все другие личные вещи участники экзамена также должны оставить в специально отведенном месте.

Красная линия: последствия для нарушителей Для большинства учеников ЕГЭ становится не только проверкой знаний, но и тестом на внимательность к инструкциям. По словам лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018» Юлии Капалкиной, несерьезное отношение к правилам может обернуться весьма нежелательными последствиями.

Если ученик уже прошел через рамку, то есть вошел на экзамен, и после этого у него обнаружат вещи, которые нельзя приносить, то это, как правило, чревато удалением с экзамена. Юлия Капалкина

Заслуженный учитель России Александр Снегуров уточнил, что удаление с ЕГЭ может последовать не только за пользование смартфоном или его пронос в аудиторию. «Нарушением считается пронос справочных материалов, шпаргалок, вопросы другим ученикам, беседы в коридоре. Перечисленными предметами во время экзамена нельзя пользоваться и в туалете», — подчеркнул собеседник 360.ru. Сдать экзамен повторно в случае удаления можно, но ценой станет потерянное время: пересдача допускается только в следующем году.

Для русского языка и математики предусмотрена возможность пересдачи в сентябре, однако к этому времени приемная кампания в вузах в основном уже завершается, а значит, реализация планов о поступлении в вуз отодвинется на долгое время. «К сожалению, количество ребят, которые пытаются пронести средства связи, используют их для сдачи, из года в год у нас и не уменьшается», — констатировал в 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с «Российской газетой». «Антистресс-набор» для школьника Если Рособрнадзор сосредоточен на чистоте экзамена, то в Госдуме задумались о душевном спокойствии школьников. Вице-спикер Борис Чернышов предложил расширить список вещей, которые можно взять с собой. По словам парламентария, необходимо предусмотреть так называемый «антистресс-набор»: то есть предметы, которые не повлияют на результат ЕГЭ, однако помогут ученику избежать перенапряжения и успокоиться в ответственный момент.

«Речь о простых вещах, которые не дают никаких преимуществ с точки зрения результата, но помогают справиться с волнением: беруши без электроники, небольшая тихая антистресс-игрушка, личный талисман», — сказал депутат РИА «Новости».

Интересно Единому государственному экзамену в России в этом году исполняется 25 лет. Для ЕГЭ-2026 Федеральный институт педагогических измерений утвердил обновленные контрольно-измерительные материалы. Нововведения затронули три предмета: русский язык, литературу и информатику. Математика, физика, химия, биология, история, география, обществознание и иностранные языки в 2026 году остались без изменений.

Чернышов отметил, что Рособрнадзор сформировал разумный перечень предметов, которые можно принести в аудиторию, однако нельзя забывать, что школьники сталкиваются с серьезной психологической нагрузкой, которая в конечном счете может даже привести к ошибкам в ответах. Парламентарий призвал создать для ребят нормальные условия, позволяющие сосредоточиться на вопросах, а не на сложном эмоциональном состоянии. «ЕГЭ должен проверять знания, а не то, кто лучше справляется с волнением», — заключил вице-спикер Госдумы.