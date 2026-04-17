17 апреля 2026 01:06 ЕГЭ-2026: новые требования и перенос сроков. Что обязательно нужно знать выпускникам

Единому государственному экзамену в России в этом году исполняется 25 лет. За четверть века он уже успел стать привычным, однако в 2026-м году правила проведения усовершенствовали. Впервые экзамен стартует не в майскую горячку, а спокойно — с 1 июня, а родители получили QR-коды для мгновенной жалобы на нарушения. Экзамен стал строже, но справедливее? К чему готовиться выпускникам 2026 года?

ЕГЭ стартует позже Основной период ЕГЭ в 2026 году начнется позже — 1 июня. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что это изменение закрепили как постоянную норму. Сдвиг сроков позволит школам и выпускникам спокойнее планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий. Между окончанием учебного года и стартом экзаменов появится временной промежуток почти в неделю. Основной период продлится с 1 июня по 9 июля. При этом с 22 по 25 июня отведены в качестве резервных дней для сдачи экзаменов по всем предметам.

Дополнительно выделили 8 и 9 июля для пересдачи одного предмета по выбору выпускника. Такая возможность сохраняется для всех участников ЕГЭ текущего года. Существует также дополнительный период — с 4 по 25 сентября. Там пересдают обязательные предметы те, кто не получил удовлетворительный результат в основные сроки. Что поменяли в русском, литературе и информатике Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) утвердил обновленные контрольно-измерительные материалы для ЕГЭ-2026. Изменения затронули три предмета: русский язык, литературу и информатику. Математика, физика, химия, биология, история, география, обществознание и иностранные языки в 2026 году остались без изменений. Выпускникам этих предметов достаточно готовиться по стандартной схеме прошлых лет. Русский язык Главный экзамен для получения аттестата получил несколько важных послаблений. В сочинении-рассуждении (задание 27) поменялись критерии оценивания логичности речи. Раньше за логичность можно было получить 1 балл только при отсутствии логических ошибок. Если выпускник допускал одну ошибку, балл уже не давали. Теперь же можно сделать одну или даже две логические ошибки — и все равно получить 1 балл из двух возможных. Зато строже стали подходить к объему работы. Ранее сочинение объемом 100–149 слов проверяли, хоть и со снижением баллов. Теперь при менее чем 150 словах задание признают невыполненным и ставят 0 баллов.

В задании 7 изменили формулировку и расширили языковой материал. Раньше выпускникам нужно было найти морфологические ошибки (неправильное образование формы слова). Теперь же задание охватывает все виды грамматических ошибок — включая словообразовательные. Спектр возможных ошибок расширился, и задание стало сложнее. Кроме того, обновили список нормативных словарей и справочников, которыми руководствуются эксперты при проверке. Литература Максимальный первичный балл за всю работу повысили с 48 до 50. Это произошло за счет нескольких изменений. В заданиях 4.1 и 4.2 (анализ фрагмента эпического или драматического произведения) балл вырос с 4 до 5. В задании 11 (сочинение на литературную тему) балл повысили с 18 до 20 — для этого вывели отдельный критерий «Фактологическая точность сочинения». А вот за сопоставительные задания 5 и 10 (сравнение двух произведений или фрагментов) балл снизили с 8 до 7. Уточнили и сами формулировки заданий — теперь в них включены пошаговые рекомендации по выполнению, соответствующие критериям оценивания. Информатика Здесь главное изменение связано с переходом на отечественное программное обеспечение. Файлы, необходимые для выполнения заданий, теперь представлены только в открытых и импортозамещенных форматах.

Для заданий 3, 9, 18 и 22 (обработка данных в электронных таблицах) файлы даются в формате *.ods — это аналог Excel из пакета OpenOffice. Для задания 10 (поиск информации в текстовом документе) — в формате *.odt, аналог Word. Задания 17, 24, 26 и 27 по-прежнему используют формат *.txt. Порядок и контроль Кроме того, Рособрнадзор утвердил порядок проведения ЕГЭ-2026, который усилит контроль за честностью экзамена. Эти изменения направлены на одну цель: чтобы никто не мог списать и никто не пострадал от несправедливости. Родители имеют право присутствовать на ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей. Для этого взрослым нужно подать заявление и пройти аккредитацию в установленном порядке. Во всех пунктах проведения экзаменов разместят специальные QR-коды для оперативной жалобы на нарушения. Ученик или родитель сможет отсканировать код и отправить сообщение через портал «Госуслуги», после чего информацию проверят в тот же день.

За порядком также будут следить студенты педагогических вузов. В учебных заведениях откроют ситуационные центры для онлайн-отслеживания экзаменов по всей стране. Вот список того, что запрещено делать участникам ЕГЭ, согласно порядку, утвержденному Рособрнадзором на 2026 год: Разговаривать с другими участниками экзамена в аудитории.

Иметь при себе средства связи (телефоны, смарт-часы и т. д.), фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику (планшеты, ноутбуки и прочее).

Пользоваться справочными материалами и письменными заметками, не разрешенными официально для конкретного предмета.

Выносить из аудитории экзаменационные материалы и черновики (на бумажных или электронных носителях), а также фотографировать их.

Обмениваться любыми предметами с другими участниками.

Пересаживаться с закрепленного за участником места.

Выходить из аудитории без сопровождения организатора.

Личные вещи участники обязаны оставлять в специально отведенном месте до прохода через рамку металлоискателя. Что разрешено иметь при себе непосредственно на экзамене: паспорт;

черную гелевую ручку;

лекарства (при наличии справки);

воду и легкий перекус (шоколадку, бутерброд);

специальные технические средства для участников с ограниченными возможностями здоровья. При выходе из аудитории участник должен оставить все бланки и ручку на столе. За любое нарушение порядка выпускника удалят из пункта проведения экзамена.

Факт нарушения зафиксируют в специальном акте, второй экземпляр которого направят в Государственную экзаменационную комиссию. Пересдать экзамен можно будет только в резервные сроки. Что изменилось для поступающих Помимо самого ЕГЭ, Министерство науки и высшего образования России пересмотрело вступительные требования к абитуриентам. Так, физика стала обязательным экзаменом для 26 инженерных специальностей. В их число вошли «Ядерная физика и технологии», «Радиотехника», «Энергетическое машиностроение», «Приборостроение», «Электроника и наноэлектроника». Раньше абитуриенты могли выбирать между физикой и информатикой. Теперь же фундаментальная подготовка будущих инженеров признана приоритетом, и физику сдают все без исключения. История также получила статус обязательного экзамена для 21 направления подготовки. В основном это гуманитарные специальности: филология, педагогика, социология, юриспруденция и реклама.

Впрочем, в 2026 году история пока остается предметом по выбору вуза. Университеты вправе сами решать, что требовать от абитуриента — историю или обществознание. Полный переход на историю произойдет только с приемной кампании 2027 года. Универсальное обществознание для педагогов отменили. Будущие учителя истории теперь сдают историю, учителя химии — химию, а учителя физики — физику. Вузы также резко сократили вариативность третьего экзамена. Если раньше на направление «Русский язык и литература» можно было выбрать один предмет из десяти, то теперь остались только литература и история. На «Биологии» теперь требуют биологию и химию — без альтернатив. Итог очевиден: «угадать» с набором предметов больше не получится. Нужна ранняя профориентация: школьникам придется определиться с будущей профессией еще до подачи заявлений на ЕГЭ.