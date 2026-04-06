Обучение специалистов по видеонаблюдению на ЕГЭ прошло в Мытищах

Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщает, что 6 апреля на базе школы № 32 городского округа Мытищи состоялось обучение для технических специалистов. Они отвечают за видеонаблюдение в пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

Согласно Порядку проведения ГИА-11, во время всех экзаменов должна проводиться видеотрансляция на федеральный портал «Смотри.ЕГЭ» в онлайн-режиме. Это требование направлено на обеспечение объективности и контроля за организацией экзаменационного процесса.

В мероприятии участвовали около 300 технических специалистов из Московской области. Участникам предоставили рекомендации по работе с федеральным порталом и рассказали о нововведениях в организации видеотрансляции. В рамках обучения специалисты анализировали проблемные ситуации, которые возникают при подготовке и проведении ЕГЭ, и решали реальные кейсы нештатных ситуаций.

Закрепить полученные знания участники смогут во время всероссийского тренировочного мероприятия, которое запланировано на 14 мая. Организацию обучения обеспечили специалисты Министерства образования Московской области и Регионального центра обработки информации.