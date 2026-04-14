Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на «Госуслугах»

Бесплатный тренажер для подготовки к ЕГЭ по базовой математике и информатике заработал на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры .

Результаты пробных экзаменов можно сохранять в личном кабинете, чтобы наблюдать за прогрессом. Создатели надеются, что тренажер позволит снизить уровень стресса у выпускников перед экзаменом.

Накануне Рособрнадзор сдвинул начало Единого государственного экзамена на 1 июня. Благодаря этому выпускники смогут лучше планировать сдачу. Первыми экзаменами станут литература, история и химия.

При этом экзаменуемые не смогут использовать в сочинениях слово «кринж», вошедшее в десятку слов 2025 года, и его производные. Профессор РГПУ имени Герцена Наталья Козловская напомнила, что жаргонизмы на экзаменах недопустимы.