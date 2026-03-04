Слово года оказалось жаргонным и попало под запрет в сочинении на ЕГЭ

Профессор Козловская: жаргонное слово кринж нельзя писать в сочинениях на ЕГЭ

Использование слова «кринж» в сочинении на Едином государственном экзамене недопустимо. Об этом сообщила профессор РГПУ им. Герцена Наталия Козловская, которую процитировал ТАСС .

«Ни само слово „кринж“, ни его производные использовать в сочинении ЕГЭ нельзя, потому что они жаргонные, на что указывает соответствующая пометка „жарг.“», — сказала она.

По словам ученой, она ни разу за 11 лет не встречала это слово в сочинениях ЕГЭ. Она призналась, что затрудняется придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься

Профессор напомнила, что «кринж» неоднократно становилось объектом научных исследований как интересное заимствование, которое быстро «прижилось» в языке и дало множество производных.

Россияне выбрали «тревожность» словом 2025 года. В первую десятку также вошли: кринж, вера, договорнячок, любовь и мир.