В хозяйстве «М2» в деревне Шульгино появилось более ста ягнят

На органическом хозяйстве «М2», расположенном в деревне Шульгино, в этом сезоне родилось более ста ягнят мясных и молочных пород.

По словам старшего ветеринарного врача по мелкому рогатому скоту Татьяны Солиной, сейчас в хозяйстве насчитывается около сотни овец породы лакон в дойном стаде. Также есть бараны-производители и молодняк. Всего — около двухсот голов.

Мясная порода содержится отдельно, и ее поголовье составляет примерно тысячу. Почти все мясные овцы находятся на пастбищах, где пробудут до осени.

Овец доят трижды в сутки с помощью роботизированной техники. Животные самостоятельно заходят в доильный зал, где их ждет дополнительный комбикорм. Средний надой на одну голову — около двух литров молока в день. Из этого молока на производстве делают сыры и другие молочные продукты.

Для комфортного проживания животных на ферме построили просторную овчарню с хорошей циркуляцией воздуха. Овцы содержатся в лагунах на свежей соломе, что защищает их от простуд даже в зимние морозы.

В хозяйстве строго соблюдают все правила органического животноводства: не используют стимуляторы роста, не применяют химические вещества, содержат животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Это позволяет выпускать экологически чистую продукцию, полезную для человека.

Все овцы живут в комфорте, имеют доступ к свободному выгулу и получают органические корма собственного производства. Компания имеет два органических сертификата — российского и европейского образца. Продукцию можно приобрести в собственном интернет-магазине, фирменных магазинах Москвы и в гипермаркетах на полках с органической продукцией.