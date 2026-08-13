Общественная служба новостей указала на главные отличия в приготовлении брынзы и моцареллы

Сделать сыр в домашних условиях — задача посильная даже для начинающих кулинаров. Для этого не нужны специальные кухонные приборы или дорогие ингредиенты. Основное требование — терпение и аккуратность. Общественная служба новостей собрала базовые рецепты домашнего сыра.

Для приготовления сыра дома потребуется кастрюля с толстым дном, термометр пищевой, дуршлаг и/или сито, марля или специальная ткань для сыра, лопатка или длинный нож для нарезки сгустка, чистые миски, мерные ложки, пресс подручный (банка воды или небольшой груз), контейнер с крышкой для хранения и рассола.

Базовые ингредиенты для сыра включают цельное пастеризованное молоко, закваску, сычужный фермент, соль и чистую воду.

Например, мягкий творожный сыр можно приготовить из 2 литров молока, 3–4 столовых ложек лимонного сока или 9% уксуса и одной чайной ложки соли. Молоко нужно нагреть, добавить кислоту, дождаться сгустка и отделить его через марлю в дуршлаге. Посолить, перемешать и, по желанию, подвесить в марле для уплотнения или положить под пресс.

Моцареллу делают из 4 литров молока, сычужного фермента, лимонной кислоты и соли. Сначала нужно растворить лимонную кислоту в воде, затем добавить в холодное молоко, нагреть, ввести фермент и сформировать сгусток. После этого массу нагревают, перемешивают, формируют шарики и охлаждают.

Брынза получается плотной и солоноватой. Для ее приготовления потребуется 2–3 литра молока, сычужный фермент и соль. Молоко нагревают, добавляют фермент, формируют сгусток, нарезают его и дают сыворотке стечь. Затем сыр солят и хранят в рассоле.

Приготовление полутвердого «фермерского» сыра начинается с подогрева молока до 32 °C. Затем добавляют закваску, фермент, оставляют для образования сгустка, нарезают его на кубики, нагревают и формируют сырное зерно. Зерно перекладывают в форму с дырочками, ставят сверху груз и оставляют под прессом на несколько часов.