Снегопад сменят заморозки. Как в Подмосковье борются с последствиями непогоды

Подмосковье накрыл циклон: в апреле пошел снег. Синоптики прогнозируют продолжение осадков и заморозки. Как в Подмосковье борются с последствиями непогоды — в материале 360.ru.

Мокрый снег и дождь шли всю ночь. В Дмитрове, Долгопрудном, Павловском Посаде, Талдоме и Клину осадков выпало больше месячной нормы. Но пик циклона уже позади. Сейчас более шести тысяч рабочих устраняют последствия непогоды, они задействовали свыше 700 единиц техники. Синоптики предупреждают водителей о гололедице. Также следует быть осторожными из-за поваленных штормовым ветром деревьев. За сутки в области зафиксировали около 200 подобных случаев. Большинство упавших стволов уже распилили и убрали.

Когда в Подмосковье придут заморозки Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов рассказал, что в регионе усилили противогололедную обработку. «Что касается отключения электричества, ситуация благополучная, динамика хорошая. Но опять-таки мы не расслабляемся, потому что, по прогнозу, будет маленький минус ночью — -1…-2. Поэтому мы усиливаем противогололедную обработку, особенно скользких участков дорог», — отметил он.

И также мы дополнительно зарезервировали около 100 тягачей, которые будут дежурить ночью, в случае если у нас возникнут проблемы с фурами. Владислав Мурашов вице-губернатор Московской области

Весенний снегопад — не аномалия, но температура сильно отстает от нормы. В Гидрометцентре сообщили, что сейчас на четыре–восемь градусов холоднее, чем должно быть в конце апреля.

За последние сутки в Москве и Подмосковье выпало более 100% месячной нормы осадков. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по итогам дня апрель станет переувлажненным более чем на 200%. В Москве 28 апреля был установлен новый рекорд высоты снежного покрова. Предыдущий держался с 1971 года. Прогреваться воздух начнет только в четверг и пятницу. В выходные температура поднимется до привычных 13–18 градусов. Но пока на московских дорогах ожидается гололедица и «снежная каша» — снег быстро таять не будет.