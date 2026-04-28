В Москве 28 апреля зафиксировали суточный рекорд по высоте снега

В Москве 28 апреля был установлен рекорд высоты снежного покрова. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 10 сантиметров снега. В Дмитрове — 23 сантиметра. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На главной московской метеостанции ВДНХ высота снежного [покрова] составляет 10 сантиметров. Обновлен суточный рекорд по высоте снежного покрова для 28 апреля, который составлял 7 сантиметров и держался с 1971 года», — рассказал Тишковец.

Накануне высота снежного покрова в столице достигла 12 сантиметров, побив рекорд, установленный 55 лет назад. Из-за сильного снегопада и порывистого ветра власти рекомендовали жителям не выходить на улицу без острой нужды. Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что в Москве в ближайшие дни ожидается гололедица и «снежная каша» на дорогах.