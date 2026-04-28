«Снежная каша» и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие дни

В Москве в ближайшие дни ожидается гололедица и «снежная каша» на дорогах. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«В ближайшие дни в столице прогнозируются гололедица и „снежная каша“ на дорогах, так как снег быстро таять не будет», — подчеркнула она.

Синоптик добавила, что до конца апреля дневная температура будет достигать +2…+7 градусов, а ночная — до -2 градусов. В ближайшее время снежный покров может вырасти еще на пять сантиметров.

За минувшие сутки в Москве и Подмосковье выпало более 100% месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 21 миллиметр осадков, на Балчуге — 15, в Тушине — 23 миллиметра.