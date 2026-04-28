Более 100% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе

За последние сутки в Москве и Подмосковье выпало более 100% месячной нормы осадков. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на регион обрушился мощный снегопад. На метеостанции ВДНХ зарегистрировали 21 миллиметр осадков (56% нормы апреля), на Балчуге — 15 миллиметров, в Тушино — 23 миллиметра.

Самый высокий показатель оказался в Долгопрудном — там выпал 41 миллиметр, то есть 110% от месячной нормы. В Павловском Посаде зафиксировали 29 миллиметров, в Талдоме — 32, в Дмитрове — 34, а в Клину — 35 миллиметров.

По словам Тишковца, по итогам дня апрель станет переувлажненным более чем на 200% в сравнении с климатической нормой.

Ранее Минтранс не исключил, что непогода повлияет на расписание авиарейсов. Задержки могут возникнуть из-за необходимости расчищать от снега взлетно-посадочные полосы, перроны, рулежные дорожки. также лайнеры необходимо будет обрабатывать противообледенительными жидкостями.