Коммунальщики убрали упавшие деревья в Истре

Работники коммунальных служб продолжают устранять последствия непогоды в Истре. Они убрали с дорог упавшие деревья и распилили их.

Один ствол рухнул прямо на пешеходную дорогу на улице Ленина. Его спилили и убрали с помощью спецтехники.

Еще одно дерево сильно наклонилось рядом с детской площадкой по тому же адресу. Коммунальщики устранили опасность и привели территорию в порядок.

Всего на распил и вывоз упавших деревьев на улице Ленина направили пять человек и три единицы техники, в том числе трактор и самосвал.

За сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. Синоптик Евгений Тишковец уточнил, что апрель станет переувлажненным более чем на 200% в сравнении с климатической нормой.

В Павловском Посаде выпало 29 миллиметров осадков, в Талдоме — 32, в Дмитрове — 34, в Клину — 35, в Долгопрудном — 41, а на метеостанции ВДНХ — 21 миллиметр.