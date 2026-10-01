Фракции парламентских партий зарегистрировали в Мособлдуме

В Мособлдуме восьмого созыва зарегистрировали четыре фракции по итогам прошедших выборов. В областной парламент вошли представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», еще один депутат избран от «Справедливой России» по одномандатному округу.

«Единая Россия» получила 39 мандатов, КПРФ — пять, ЛДПР — три, «Новые люди» — два. Таким образом, четыре партии сформировали отдельные фракции в новом составе регионального парламента.

До первого заседания нового созыва представители партий провели организационные собрания и определились с руководителями. Фракцию «Единой России» возглавил Игорь Брынцалов, КПРФ — Николай Васильев, ЛДПР — Владимир Бутенко, «Новых людей» — Лев Закиров.

По сравнению с предыдущим созывом «Новые люди» и ЛДПР увеличили свое представительство на одного депутата каждая. КПРФ сохранила пять мест.

Численность фракции «Единой России» выросла на три мандата: в восьмом созыве партия представлена 39 депутатами против 36 в предыдущем составе Мособлдумы.