Подмосковью направят 1,7 млрд рублей на развитие особых экономических зон

За последние три года Московской области в рамках программы поддержки из федерального бюджета субсидировали четыре миллиарда рублей. В 2026 году регион ожидает еще порядка 1,7 миллиарда рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

По ее словам, эти средства будут инвестированы в развитие особых экономических зон региона. «Программа поддержки возвращает обратно в бюджет региона средства, которые были уплачены в виде налогов в бюджет Российской Федерации резидентами индустриальных парков и особых экономических зон», — сказала Зиновьева.

Полученные средства вложены в развитие особой экономической зоны «Дубна». Сейчас на территории площадки ведется строительство пятой очереди ОЭЗ площадью 54,5 гектара.

Запуск 4-й и 5-й очередей площадки позволит привлечь порядка 60 млрд рублей инвестиций и создать более пяти тысяч рабочих мест для жителей региона.

Постановление правительства РФ № 1119 от 30 октября 2014 года определяет правила отбора субъектов РФ, имеющих право на получение господдержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон.