Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Дмитрова

Отделение «Единой России» в Дмитровском округе продолжает поддержку участников специальной военной операции и их семей. Очередная партия гуманитарного груза была собрана строго по конкретным запросам военнослужащих, с учетом реальных потребностей на передовой.

Сторонник партии, руководитель питомника «Рождествено» Иван Юрко приобрел по просьбе бойца автоприцеп, который существенно облегчит выполнение задач в полевых условиях.

«Мы не можем оставаться в стороне, когда нашим ребятам нужна наша помощь. Прицеп — это то, о чем просили конкретно, и я рад, что смог оперативно решить этот вопрос», — рассказал Иван Юрко.

Необходимые при обустройстве временных пунктов и решении бытовых вопросов электроматериалы приобрел для защитников член «Единой России» Алексей Бориков. Кроме того, активные жители Дмитровского округа собрали для военнослужащих продукты длительного хранения, влажные салфетки и бочки для бензина. Вся собранная гуманитарная помощь уже передана в зону проведения спецоперации.

Глава Дмитровского округа, секретарь местного отделения партии Михаил Шувалов напомнил, что поддержка участников СВО и их родных является одним из приоритетов Народной программы. Он поблагодарил всех неравнодушных жителей, которые откликнулись и помогли собрать необходимый груз.