Сегодня 15:43 От летнего тепла до осенней прохлады: погода в Московской области с 17 по 23 августа Синоптик Ильин: на следующей неделе в Москве ожидается до +27 градусов Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Август в Москве и Московской области продолжает удивлять: на предстоящей неделе жителей столицы и пригорода ждет и летнее тепло, и свежая прохлада, и дожди, и понижение атмосферного давления. Какой погоды ждать в период с 17 по 23 августа по дням и когда в регионе начнется похолодание, напоминающее о приближении осени, — в материале 360.ru.

Теплое начало недели: до +27 градусов По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, первая половина недели порадует москвичей приятной летней погодой. В понедельник и вторник воздух прогреется до комфортных значений, а дожди будут незначительными и кратковременными.

На следующей неделе в Московской области установится теплая погода. Во всяком случае, до середины недели, до среды, температура воздуха в столице и Подмосковье будет достигать +22...+27 градусов. Александр Ильин

Специалист отметил, что температура в +27 градусов соответствует жаркому лету, и именно этого значения стоит ожидать уже завтра. «В понедельник, 17 августа, в Москве около +25...+27 градусов. При переменной облачности лишь местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-11 метров в секунду», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Вторник: небольшое понижение температуры Во вторник, 18 августа, погода немного ухудшится, однако осадков ожидается еще меньше. «Ночью на вторник преимущественно без осадков. Минимальное значение температуры по области в ночное время — +10...+15 градусов, а в Москве — +13. Днем также при переменной облачности может быть небольшой кратковременный дождь, даже еще меньше, чем в понедельник, — до одного миллиметра», — отметил Ильин. В дневное время воздух в столице прогреется до +24 градусов, по области — до +20...+25. Также ожидается умеренный юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Середина недели: снова потепление В среду, 19 августа, по прогнозам синоптиков, температура в регионе снова поднимется. Но вместе с тем вернутся и осадки.

В среду ночью местами пройдет небольшой дождь. Минимальные температуры составят от +11 до +16 градусов. Днем с прояснениями. В прогнозе снова небольшой дождь и +22...+27 градусов. Ветер будет юго-восточный, от двух до семи метров в секунду.

Середина недели станет рубежом, после которого погода начнет ощутимо меняться. Конец недели: похолодание и облачность В четверг и пятницу, 20 и 21 августа, жители и гости Московской области почувствуют дыхание приближающейся осени. Специалисты прогнозируют похолодание, облачность и дожди. «В четверг и пятницу ночью +12...+17 градусов. Преобладать будет облачная погода. В четверг — облачная, в пятницу — с прояснениями. Будет идти небольшой кратковременный дождь. В дневное время похолодает до +18...+23 градусов. Ветер подует с севера со скоростью два-семь метров в секунду», — рассказал собеседник 360.ru. Таким образом, разница между началом и концом недели составит около пяти-семи градусов. Лето начнет уступать осенней свежести.

Фото: РИА «Новости»