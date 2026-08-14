Москвичам пообещали возвращение летнего тепла, но без жары

Синоптик Леус: в Москве столбики термометров поползут вверх уже на выходных

В Москву вернется летнее тепло уже на этих выходных. В субботу, 15 августа, столбики термометров подрастут до +21 градусов, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Летнее тепло вернется, но уже без жары… <…> Днем в субботу столбики термометров начнут движение вверх и после полудня температура подрастет до +19…+21 градуса, а ближе к вечеру регион пересечет теплый атмосферный фронт», — написал синоптик.

Пройдут небольшие дожди, которые дадут старт воскресному потеплению. Температура в Москве 16 августа вернется в климатическое русло — днем ожидается +23…+25 градусов.

Следующая неделя начнется с еще большего потепления. В понедельник воздух прогреется до +25…+27 градусов. Вечером могут пройти локальные ливни, которые местами будут сопровождаться грозами.

Ранее Леус рассказал, что ночь на 14 августа оказалась одной из самых холодных с начала лета.