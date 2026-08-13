Москвичам рассказали, когда в столицу вернется тепло

Синоптик Тишковец: потепление до +22 градусов придет в Москву в субботу

Летнее тепло вернется в Москву к выходным 15 и 16 августа. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, сегодня в столице ожидается самый холодный день текущего лета. На погоду влияет тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря будут поступать воздушные массы арктического происхождения.

«Максимальная температура воздуха +14…+16, что на шесть-семь градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям сентября», — написал Тишковец.

В пятницу метеоусловия улучшатся, осадки маловероятны. В дневные часы потеплеет до +19 градусов. С наступлением выходных температурный фон продолжит расти. В субботу ожидается до +22 градусов, в воскресенье — до +25.

Ранее стало известно, что интенсивность дождя в Московском регионе превысила норму в 40 раз.